تحذير دولي: إخلاء سكان غزة مستحيل

رفض أوروبي للقرار الأمريكي بمنع إصدار تأشيرات لوفد فلسطيني إلى الأمم المتحدة

اشتد القصف الإسرائيلي على أحياء مدينة غزة، في مسعى لإجبار السكان على الخروج من المدينة التي أعلنتها إسرائيل منطقة قتال خطرة.

وكان الأبرز في قصف الأمس ما قالت عنه وسائل إعلام إسرائيلية إنه استهداف الناطق باسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس «أبو عبيدة» في مدينة غزة.

ولإجبار السكان على النزوح، ذكر مسؤول أن إسرائيل ستبطئ أو توقف قريباً وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن إسرائيل ستقلص وصول المساعدات إلى شمال القطاع، حيث تستعد لإخلاء مئات الآلاف من السكان إلى الجنوب.

وحذرت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، من أنه سيكون من المستحيل الحفاظ على سلامة الناس خلال إخلاء جماعي للمدينة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها.

وقالت في بيان إن الإخلاء سيؤدي إلى نزوح جماعي، لا يمكن لأي منطقة أخرى في القطاع استيعابه، وسط النقص الحاد في الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

وأضافت أن عدداً كبيراً من سكان مدينة غزة لن يتمكنوا من تنفيذ أوامر الإخلاء بسبب الجوع أو المرض أو الإصابة.

سياسياً، قوبل القرار الأمريكي بمنع إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، بموجة رفض أوروبي.

وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حيادية مقر المنظمة الدولية. وطالب واشنطن بإعادة النظر في قرارها.

