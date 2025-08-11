نتانياهو يتحدى العالم بخطة احتلال كامل قطاع غزة

تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، العالم، معلناً أن استكمال التحضير لاحتلال كامل قطاع غزة يسير «بسرعة معقولة».

واعتبر في مؤتمر صحافي بعد أن وافقت حكومته الجمعة على خطة اعترضت عليها معظم دول العالم للسيطرة على القطاع، أنه لا خيار أمامه سوى استكمال الحرب على غزة.

وأشار إلى أنه سيتم إخلاء مدينة غزة التي كان يقطنها مليون شخص إلى مناطق في جنوب القطاع.

وجددت دول أوروبية عدة، أمس، اعتراضها على خطة نتانياهو باحتلال غزة بالكامل وتوسيع العمليات العسكرية.

وقال مندوب بريطانيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث خطة إسرائيل: إن على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور، مشيراً إلى أن التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن.

وأدان مندوب فرنسا في المجلس بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع العمليات في غزة.

ودعا للتراجع عن الخطة ووقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وشدد على ضرورة «فتح إسرائيل للمعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة». كما دعا مندوب فرنسا مجلس الأمن لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأدانت إسبانيا وسبع دول أوروبية أخرى، أمس، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، محذرة من أنها ستؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وستجبر نحو مليون فلسطيني على النزوح من ديارهم.

وقال وزراء خارجية إسبانيا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا في بيان مشترك إن القرار لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية وتهديد حياة سائر الرهائن.

وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن الخطة الإسرائيلية بشأن غزة قد تتسبب في كارثة جديدة، مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.

