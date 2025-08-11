نتانياهو يتحدى العالم بخطة احتلال كامل قطاع غزة

واعتبر في مؤتمر صحافي بعد أن وافقت حكومته الجمعة على خطة اعترضت عليها معظم دول العالم للسيطرة على القطاع، أنه لا خيار أمامه سوى استكمال الحرب على غزة.
وقال مندوب بريطانيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث خطة إسرائيل: إن على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور، مشيراً إلى أن التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن.
ودعا للتراجع عن الخطة ووقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وشدد على ضرورة «فتح إسرائيل للمعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة». كما دعا مندوب فرنسا مجلس الأمن لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن الخطة الإسرائيلية بشأن غزة قد تتسبب في كارثة جديدة، مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
