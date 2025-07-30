بريطانيا تلوّح بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر

في موقف وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«التاريخي»، وفي إطار الضغط الدولي المتواصل على إسرائيل لفك الحصار ووقف نيران الحرب في غزة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، مشترطاً لعدم القيام بهذه الخطوة أن تتخذ إسرائيل «خطوات حيوية» في القطاع المنهك، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.

وقال ستارمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن «الوضع غير المحتمل بشكل متزايد في غزة وتراجع فرص التوصل إلى حل الدولتين» يجعلان من الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة ضرورية الآن.

وأضاف أن «المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ما لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتوافق على وقف لإطلاق النار، وتوضح نيتها عدم ضم أراضٍ من الضفة الغربية، وتلتزم بعملية سلام دائمة تؤدي إلى حل الدولتين».

وفي أول رد لها، رفضت إسرائيل إعلان رئيس الوزراء البريطاني نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وعدّت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطوة بأنها تمثل «تغييراً في الموقف البريطاني تحت تأثير الضغوط السياسية الداخلية والخطوة الفرنسية».

كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ما وصفه بـ«الحملة المضللة» من الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والاعتراف بدولة فلسطينية.

ووسط ترحيب بالقرار، اعتبرت فرنسا أن «لا بديل» من حل قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام. وقابلت إسرائيل الضغط الدولي لإنهاء الصراع بموجة عنف جديدة في غزة.

حيث أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة أن 30 فلسطينياً غالبيتهم نساء وأطفال قتلوا في عدة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء على مخيم النصيرات في وسط القطاع، استهدفت عدداً من منازل الفلسطينيين في منطقة المخيم الجديد.