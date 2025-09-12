اجتماع دولي طارئ اليوم لبحث خرق مسيّرات أجواء بولندا

لا تزال تداعيات اتهام روسيا بخرق أجواء بولندا بطائرات مسيّرة تتفاعل، إذ يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ يبحث التطور، وفيما وصفت وارسو دخول طائرات مجالها الجوي، بمحاولة لاختبار قدرتها وحلف شمال الأطلسي على الرد، أعلنت لاتفيا إغلاق مجالها الجوي أسبوعاً قابلاً للتمديد.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي، أمس، عقد اجتماع طارئ اليوم بناء على طلب بولندا بعد أن خرقت مجالها الجوي طائرات مسيرة، اتهمت روسيا بالوقوف وراءها.

ووفق مصادر دبلوماسية، يحظى طلب عقد الاجتماع بدعم عدد من أعضاء المجلس مثل سلوفينيا والدنمارك واليونان وفرنسا والمملكة المتحدة. وقال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، إن بلاده تريد بذلك لفت انتباه العالم بأسره إلى هذا الهجوم غير المسبوق، مضيفاً:

«الانتهاك ليس اختباراً لبولندا فقط، بل أيضاً لحلف شمال الأطلسي برمته، وليس على الصعيد العسكري فقط، بل السياسي أيضاً». وفيما قال الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، للجنود:

«إن دخول طائرات مسيرة روسية إلى المجال الجوي البولندي كان محاولة لاختبار قدرة بولندا وحلف شمال الأطلسي على الرد»، حذر رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، مواطني بلاده، من الوقوع في ما أسماه «فخ حملات التضليل التي تشنها روسيا».

وحثهم على عدم نشرها على نطاق أوسع. وكتب توسك على منصة إكس: «نشر الدعاية والمعلومات المضللة الروسية في ظل الوضع الراهن، عمل يضر بالدولة البولندية، ويستهدف أمن الوطن ومواطنيه بشكل مباشر».

رفض روسي

في المقابل، أعرب الكرملين عن رفضه لتصريحات وارسو ودول أوروبية أخرى بشأن إسقاط طائرات مسيّرة فوق بولندا، ووصفها بأنها ليست جديدة.

وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف ، أن موسكو لن تصدر تعليقات جديدة على الوضع لأن وزارة الدفاع الروسية أصدرت بالفعل بياناً، مضيفاً: «لن يكون هناك تعليق جديد.. علقت وزارة الدفاع على هذا الأمر وعرضت إجراء مشاورات إذا لزم الأمر..

ليس هناك ما نضيفه.. أما بالنسبة للهجة والتصريحات التي نسمعها من وارسو فحَسناً، في الواقع لا يوجد شيء جديد فيها.. كان هذا الخطاب سمة مميزة لجميع العواصم الأوروبية تقريباً في الآونة الأخيرة.. وها هو يستمر».

كما قال بيسكوف، إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على ترتيب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

إغلاق مجال

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع في لاتفيا، أندريس سبرودس ، أن بلاده ستغلق المجال الجوي على حدودها الشرقية مع بيلاروس وروسيا لمدة أسبوع في أعقاب اختراق طائرات مسيرة روسية للمجال الجوي البولندي.

وقال سبرودس في مؤتمر صحفي في ريجا، إن هذه الأوامر ستستمر حتى 18 سبتمبر مع احتمالية تمديد العمل بها. وأضاف أن اختراق طائرات مسيرة روسية يعد انتهاكاً صارخاً للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، موضحاً أنه يجب على لاتفيا الرد، وطمأن المواطنين بأنه لا يوجد تهديد مباشر حالياً، ولكن الإجراءات الوقائية ضرورية.