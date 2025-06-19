حراك دولي متسارع لنزع «فتيل» الحرب بين إسرائيل وإيران

تسارعت في الساعات الأخيرة المساعي والدعوات الدولية لنزع فتيل الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والتي قد تهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من استمرار التصعيد بين البلدين، وشدد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية التي تُشكل تهديدات خطيرة للأمن الإقليمي، كما طلب ماكرون من وزير خارجيته طرح مبادرة خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، لاقتراح تسوية تفاوضية لإنهاء النزاع بين إسرائيل وإيران.

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء التصعيد المتواصل.

وفيما حذرت روسيا الولايات المتحدة، من مجرد التفكير في تقديم دعم عسكري مباشر لإسرائيل، أعربت الصين عن قلقها الشديد من «خروج النزاع عن السيطرة».

ووسط استمرار التهديدات والضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، لليوم السادس على التوالي، ودخول أسلحة جديدة إلى ساحة النزاع، أبرزها الصواريخ فرط صوتية، وإعلان إسرائيل عن تدمير مقر جهاز الأمن الداخلي الإيراني، كثفت واشنطن ضغوطها على طهران، حيث واصلت تهديدها بالتدخل العسكري.

وأحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التأكيد على ما إذا كانت واشنطن تخطط لقصف إيران أو منشآتها النووية، قائلاً «إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن لكنه يرى أن وقت الحديث قد فات».

إلى ذلك، ذكرت مصادر أن ما لا يقل عن 30 طائرة عسكرية أمريكية قد نقلت من قواعد في الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وقالت المصادر إن هذه التحركات قد تكون مرتبطة بالنزاع الحاصل بين إسرائيل وإيران.