ترامب يستبعد ضرب إيران حال غياب الاستفزازات

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام ‌القليلة الماضية أنه قد يحجم ​عن مهاجمة إيران إذا لم تواجه الولايات المتحدة أي استفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين المتحالفين معها في اليمن.

وتذبذب ترامب بين التهديد بتصعيد الحرب بشن ضربات جديدة وبين خفض الأعمال القتالية، ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إنه لم يحسم أمره على ما يبدو بشأن كيفية إنهاء الحرب التي لا تحظى بشعبية في بلده والتي شنها في فبراير شباط مع إسرائيل.

لكن في اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي وبعد سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، قال ترامب إنه يفكر في الإحجام عن شن ضربات، وذلك وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، مثل آخرين أجريت معهم مقابلات من أجل هذه القصة.

وأبدى ترامب تعاطفه مع الحلفاء ⁠في المنطقة الذين طلبوا منه عدم العودة إلى حرب شاملة.

وقال ترامب للمذيع الرياضي ستيفن إيه. سميث يوم الخميس "بوسعي إنهاء الأمر فورا، ولكن بناء على طلب الدول التي أسعى لحمايتها، فإننا نفعل ذلك بطريقة أطول بعض الشيء، وبطريقة أكثر تحضرا".

أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وثبت أنها لا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأمريكيين، الذين مكنوا الديمقراطيين من السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في بداية الشهر. وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر ‌، قال 55 بالمئة من الأمريكيين إن الحرب لم تكن تستحق التكلفة، واعتبرها نائب الرئيس جيه.دي فانس سبب خسارة الجمهوريين للكونجرس.

وجاءت التصريحات التي أدلى بها ترامب في أحاديث خاصة استكمالا لتصريحاته العلنية التي قللت من احتمالية استئناف الحرب واسعة النطاق.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الرئيس ترامب هو العقل المدبر ‌وصاحب القرار الوحيد الذي يملك زمام الأمور، وسيضمن دائما حماية مصالح أمريكا".

وتابع "الولايات المتحدة في موقف قوي جدا بفضل ‌سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني. وحده الرئيس ترامب يعلم ما سيفعله ومتى".

ولم ترد وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على طلبات للتعليق.

وقال مسؤولان ​أمريكيان مطلعان على المعلومات الاستخباراتية إن تقييمات ⁠أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى تضرر الاقتصاد الإيراني ⁠بالحصار البحري الأمريكي وحملة العقوبات الاقتصادية، وإلى أنهما سيستمران في الضغط على طهران.

وذكرت رويترز في سبق الأسبوع الماضي أن الجيش الأمريكي، في إطار منعه منذ شهور لحركة الملاحة البحرية الإيرانية، يسعى أيضا إلى منع دخول الأسلحة والمواد الأخرى الخاضعة للعقوبات إلى البلاد برا أو عبر بحر قزوين.

قالت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على ⁠التخطيط الأمريكي إن الجيش مستعد في الوقت نفسه للتصعيد إذا لزم الأمر.

وأضافت المصادر أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة لتحل محل إحدى الحاملتين العاملتين في المنطقة، ولكن يمكن أن تبقى الحاملات الثلاث إذا لزم الأمر.

وقال مسؤولان أمريكيان إن تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية يفيد بأن شن ضربات جديدة لن يغير بشكل كبير مطالب إيران في المفاوضات.

وذكر مصدران ‌مطلعان على الإحاطات الاستخباراتية أنه جرى إطلاع ترامب على مخزونات الأسلحة الأمريكية، التي انخفض بعضها إلى مستويات مقلقة. وكانت رويترز قد أفادت في أغسطس آب بأن الولايات المتحدة استخدمت "تقريبا كل" ذخائرها الدقيقة بعيدة ​المدى، وقال مصدر آخر مطلع إنها لم تجددها.

وقال المسؤول في البيت الأبيض "يمتلك الجيش الأمريكي ما يكفي من العتاد والذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة وأكثر".