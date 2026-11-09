ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر اليوم.. ولا انفراجة وشيكة بشأن حرب إيران

سيجتمع الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء القطري في ظل تكثيف الجهود لإنهاء حرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأسبوع الماضي، لكن مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة ودول الخليج عبروا عن شكوكهم في احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق وشيك.

ومع عدم وجود أي انتصار في الأفق بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، قلل ترامب من احتمال استئناف الحرب على نطاق واسع قريبا، لكنه لا يزال غير مستعد ⁠لقبول خطة الهدنة الإيرانية الحالية.

وسيجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية في قطر، التي تقوم بدور الوساطة، مع ‌ترامب ونائبه جيه.دي فانس في واشنطن في وقت لاحق من اليوم الاثنين بعدما زار طهران الأسبوع الماضي.

ويتضمن مقترح إيران لإنهاء الحرب رفع الحصار الأمريكي عن موانئها ورفع بعض العقوبات ووقف القصف مقابل فتح مضيق هرمز، على أن تتبع ذلك مفاوضات حول برنامجها النووي والعقوبات الأخرى.

ورفضت ‌الولايات المتحدة مرارا تلك الخطة، التي قالت إيران إنها يمكن أن تختصر إطارها الزمني إلى يومين. ووصف ‌وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأحد شروط طهران بأنها "مخزية وسخيفة وغير واقعية على الإطلاق".

ومن المقرر أن يلتقي ⁠فانس، الذي قاد المفاوضات التي أفضت إلى هدنة لم تدم طويلا في يونيو، هو الآخر برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الذي تلعب بلاده دور الوسيط الرئيسي منذ بدايات الحرب. وتتولى قطر نقل الرسائل بين الطرفين واقتراح سبل لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات.