الضحية رقم 12.. وفاة طفل جديد جراء البرد في غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة طفل، صباح اليوم الأحد، جراء البرد الشديد، غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن طفلا توفي داخل مخيم العنان في منطقة الكتيبة، جراء البرد الشديد، في ظل افتقار خيام النازحين إلى وسائل التدفئة والحماية من البرد، وعدم توفر الظروف الملائمة لحماية الأطفال من تداعيات الأحوال الجوية الباردة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بوفاة الطفل يرتفع عدد وفيات الأطفال جراء البرد الشديد في قطاع غزة منذ شتاء العام الماضي إلى 12 طفلا.

وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية، وتضرر المنازل والبنية التحتية، واضطرار آلاف العائلات إلى العيش في خيام مهترئة لا توفر الحماية الكافية من البرد والأمطار والرياح، طبقا للوكالة.