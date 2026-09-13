وكالة بريطانية: سفينة تتعرض لـ"مقذوف مجهول" في مضيق هرمز

تعرضت سفينة للاستهداف بـ "مقذوف مجهول" أثناء عبورها مضيق هرمز، حسبما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت الهيئة إنه لم يعرف على الفور وضع الطاقم وحجم أي أضرار والأثر البيئي.

وعلى عكس معظم الحوادث السابقة، لم تقدم عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة الموقع الدقيق للهجوم، مما ترك الأمر غير واضح، كما ظل غير واضح من المسؤول عن ذلك.

وتواصل إيران تعطيل الملاحة بشكل كبير عبر المضيق من خلال التهديدات والهجمات على السفن.

ويعد مضيق هرمز طريقا حيويا لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة من دول الخليج. وكان لهذا التعطيل عواقب على الاقتصاد العالمي.

وأصبح الممر المائي نقطة اشتعال مركزية في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وقبل النزاع، كان المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة.