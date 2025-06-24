الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإيراني على قاعدة العديد في قطر

الرئيس الأمريكي: منعنا حرباً كانت ستمتد لسنوات وستؤدي إلى دمار المنطقة إذا استمرت

مجلس التعاون:

الهجوم على أراضي قطر مساس مباشر بأمن كافة دول المجلس

الدوحة تعلن نجاح دفاعاتها الجوية في إحباط الهجوم وتصديها للصواريخ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، وكشف عن أنه جرى ​​الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل اعتباراً من الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت غرينتش.

وقال ترامب في منشور على حسابه في «تروث سوشيال» إن «إسرائيل وافقت على وقف شامل لإطلاق النار في غضون 12 ساعة في حين وافقت إيران على وقف إطلاق النار في غضون 6 ساعات».

وتابع: «بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوماً».

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: «منعنا حرباً كانت ستمتد لسنوات».

وشدد على أن «الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت.

أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوماً».

واختتم الرئيس الأمريكي منشوره قائلاً: «بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط».

وفي أول رد إيراني على تغريدات ترامب، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني قوله إن بلاده «وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية».

من جهة أخرى، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما شددت على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

ودعت الوزارة إلى اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية ومبدأ حسن الجوار، مشيرة إلى أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلام شعوبها.

وكانت إيران قد شنت هجوماً صاروخياً على قاعدة العديد الجوية في قطر، أمس، في تصعيد غير مسبوق، يهدد بانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار، وذلك في سياق ردها الانتقامي على هجمات واشنطن على منشآتها النووية، فيما أغلقت البحرين وقطر والكويت والعراق مجالها الجوي، كإجراء احترازي.

وأدانت قطر الهجوم الإيراني الذي استهدف القاعدة الجوية، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومجالها الجوي، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وصدت الصواريخ بنجاح، وأكدت أنها «تحتفظ بحق الرد المباشر».

وتلت الهجمات الإيرانية موجة إدانات عربية ودولية، وأدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الهجوم الصاروخي على أراضي قطر، وأكد أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر، ومساساً مباشراً بأمن دول المجلس كافة، مجدداً التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

وأكد مسؤولان أمريكيان أن لا خسائر بشرية أو مصابين في صفوف القوات الأمريكية.

وأضافا أن الهجوم الإيراني نفذ بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بشّر بقرب حلول السلام في العالم، عبر رسالة وجهها من خلال منصة «تروث سوشيال»، بعد ساعات من الهجوم الإيراني.

قال فيها: «تهانينا للعالم، لقد حان وقت السلام».

وأشار إلى أن الهجوم الإيراني كان «ضعيفاً للغاية»، وأن القوات الأمريكية تصدّت له بكفاءة عالية.

وأوضح أنه تم إطلاق 14 صاروخاً خلال الهجوم، أُسقط منها 13، فيما تم السماح بمرور صاروخ واحد فقط لأنه كان متجهاً إلى «مكان آمن»، مشدداً على أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار تُذكر في صفوف القوات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي: «يسعدني أن أبلغكم أن جميع الأمريكيين بخير، ولم يُصب أحد بأذى، كما أن إيران تخلت عن كل شيء في نهاية المطاف»، معرباً عن أمله في أن يكون ما حدث بداية لـ«نهاية الكراهية» في المنطقة.

وأعرب ترامب عن شكره لإيران على «إبلاغها المبكر بالهجوم، ما ساهم في تجنّب سقوط ضحايا»، مشيراً إلى أنه ربما تستطيع إيران الآن المضي قدماً نحو السلام والوئام، وأنه سيشجع إسرائيل على اتباع نفس النهج نحو «السلام والوئام الإقليمي».

وكانت شبكة «سي.إن.بي.سي» قد نقلت عن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب كان متواجداً في غرفة العمليات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة، بالتزامن مع بدء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر.

وفي سياق آخر، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن رغبته في بقاء أسعار النفط منخفضة وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مفاجئ.

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