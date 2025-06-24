إيران تطلق صواريخ على قاعدة «العديد» في قطر

أعلنت إيران أنها شنت هجوماً على قاعدة العديد في قطر. وسُمع دوي انفجارات في أنحاء الدوحة، بعيد إغلاق قطر مجالها الجوي على خلفية التطورات في المنطقة عقب الضربات الأمريكية على إيران وتوعد طهران بالرد.

وسُمع دوي الانفجارات كذلك في لوسيل الواقعة شمال الدوحة. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إيران أطلقت ستة صواريخ باتجاه قاعدة العديد.

وقال وزير الدفاع القطري: «دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم صاروخي على قاعدة العديد». ولاحقاً، قال مسؤول عسكري قطري إن إيران أطلقت 12 صاروخاً في هجوم ثان تم إسقاط 11 منها.

وقال مسؤولان أمريكيان بأنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين في صفوف القوات الأمريكية بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد. وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن الهجوم الإيراني على القاعدة نفذ بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

إلى ذلك، نقلت قناة «سي.إن.بي.سي» عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تابع التطورات في غرفة العمليات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة.

وبعد الهجوم، قال ترامب إن إيران أرسلت للولايات المتحدة إخطاراً مسبقاً قبل إطلاق الصواريخ، وهو ما ساعد على عدم فقد أي أرواح. وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»:

«يسرني أن أبلغكم أنه لم يلحق أي أذى بأمريكي، ولم يحدث أي ضرر يُذكر. والأهم من ذلك، أنهم تخلصوا من كل الرغبات الملحة في الهجوم، ونأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية».

وأضاف ترامب «ربما تستطيع إيران الآن المضي قدما نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على القيام بالمثل». وأضاف: «أريد أن أشكر إيران على إخطارنا مبكراً بالهجوم».

العديد فقط

وقال مسؤول عسكري أمريكي إنه لم يتم رصد أي هجوم إيراني على أي قاعدة عسكرية أمريكية باستثناء الموجودة في قطر. وذكر أن قاعدة العديد لم تتأثر. وقالت مصادر عسكرية إن أنظمة الدفاع الجوي فُعّلت في قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في العراق خشية هجوم محتمل.

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال قبيل الهجمات الإيرانية، إن البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يراقبان عن كثب التهديدات المحتملة لقاعدة العديد. وأضاف المسؤول «البيت الأبيض ووزارة الدفاع على علم بالتهديدات المحتملة لقاعدة العديد الجوية في قطر، ويراقبانها عن كثب».