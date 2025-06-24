استطلاع: معظم الأمريكيين يخشون تصاعد الصراع

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس وانتهى أمس، أن الأمريكيين قلقون إزاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويخشون من تصاعد العنف بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بقصف المنشآت النووية الإيرانية.

وعبر حوالي 79 بالمئة من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم من «احتمال استهداف إيران للمدنيين الأمريكيين رداً على الغارات الجوية الأمريكية».

وأظهر الاستطلاع أن الأمريكيين يشعرون بقلق مماثل بشأن سلامة العسكريين المتمركزين في الشرق الأوسط. وعبر حوالي 84 بالمئة عن قلقهم بشكل عام إزاء تصاعد الصراع.

وبدأ الاستطلاع بعد الغارات الأمريكية على إيران وانتهى قبل إعلان إيران عن مهاجمتها القاعدة الأمريكية بقطر. وشمل الاستطلاع 1139 بالغاً أمريكياً على مستوى البلاد وسلط الضوء على الانقسامات العميقة في أمريكا حول ما يجب أن تفعله واشنطن.

وكشف الاستطلاع عن المخاطر السياسية التي يواجهها ترامب، الذي انخفضت نسبة تأييده إلى 41 بالمئة، وهو أدنى مستوى في فترة ولايته الحالية التي بدأت في يناير.

وقال 32 بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون استمرار الضربات الجوية الأمريكية، مقابل 49 بالمئة عارضوا ذلك. أما داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، فأيد 62 بالمئة استمرار الضربات الجوية مقابل معارضة 22 بالمئة.

وقال 42 بالمئة من الجمهوريين إن على واشنطن إنهاء تدخلها الآن وعارض 40 بالمئة الفكرة. وعارضت أغلبية كبيرة من الديمقراطيين مواصلة قصف إيران.