سحر الطبيعة.. صورة مذهلة لناسا تكشف عن "نهر النار" على سفح جبل ثلجي

بلونها الأحمر الأخاذ رسمت الحمم البركانية المتدفقة من سفح جبل ثلجي في إيطاليا مجرى "نهر النار "الذي التقطته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا بعدسة" إحدى مركباتها الفضائية.

استقطب النهر المذهل الذي يجري على سفوح جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، والذي أطلقت عليه وكالة ناسا اسم "نهر النار"، السياح وأصبح معلماً سياحياً جديداً، يجذب حشودًا من المتنزهين والمتزلجين.

وكانت الثورة البركانية اندلعت في 12 فبراير بعد تقارير من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا والتي أفادت بأن جبل إتنا أظهر "علامات اضطراب فوق مستواه الخلفي" وفق نيوز ويك.

أحد أكثر "البراكين الطبقية" نشاطًا في العالم

ويعد جبل إتنا أحد أكثر "البراكين الطبقية" نشاطًا في العالم؛ وهي براكين مخروطية الشكل، تتكون من طبقات متناوبة من الحمم البركانية وشظايا الصخور المتفجرة، وتتميز بالانفجارات البركانية.

وقد أدى الثوران البركاني -الذي لا يزال مستمرا، إلى تعطيل الرحلات الجوية المحلية، في حين حذرت السلطات السياح من البقاء على مسافة من تدفق الحمم البركانية.

والتقطت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا من طراز Landsat 8 صورة تظهر تدفق الحمم البركانية بطول ميلين على طول الجهة الجنوبية الغربية لجبل إتنا في 13 فبراير.

وكتبت وكالة ناسا على موقع مرصد الأرض التابع لها: "التقط جهاز التصوير الأرضي التشغيلي (OLI) الموجود على القمر الصناعي لاندسات 8 هذه الصورة لثوران مستمر في 13 فبراير".

مشهد ساحر

وأضافت ناسا "تم تغطية المشهد ذي الألوان الطبيعية الساحرة بإشارة الأشعة تحت الحمراء للتمييز بين توقيع حرارة الحمم البركانية على المنحدرات الثلجية لجبل إتنا.

بطول ميلين

في اليوم الذي تم التقاط الصورة فيه، غطى تدفق الحمم البركانية مسارًا يبلغ طوله ميلين من فوهة بوكا نوفا - واحدة من خمس فوهات في قمة إتنا - إلى أسفل الجانب الجنوبي الغربي للبركان.

واستمرت انبعاثات الرماد الضعيفة، كما أظهرت صورة لاندسات أيضًا عمودًا بركانيًا ينجرف بعيدًا عن القمة في اتجاه الشمال الشرقي.

ودفع ثوران الرماد من بركان إتنا السلطات المحلية في مطار كاتانيا، على بعد 20 ميلاً جنوب البركان، بتحويل الرحلات الجوية استجابة للظروف الخطرة.

قلق بشأن الحشود

وأعرب المسؤولون أيضًا عن قلقهم من أن الحشود التي تتدفق لرؤية المشهد البركاني قد تعرض نفسها للخطر فضلاً عن إعاقة جهود الإنقاذ إذا لزم الأمر.

وكتب سالفو كوسينا، المدير العام لإدارة الحماية المدنية في منطقة صقلية، على فيسبوك في 16 فبراير: "يراقب مئات الأشخاص، جميعهم تقريبا مجهزون تجهيزاً جيداً ويرافقهم مرشدون جبال الألب والبركان، هذه الظاهرة الاستثنائية".

ولكنه حذر من أن "التدفق المستمر" للناس، وركن العديد منهم سياراتهم في الشوارع الضيقة، أدى إلى اختناقات مرورية قد تعيق سيارات الإنقاذ.

وأشار بالفعل إلى أنه تم تنفيذ عمليات إنقاذ لأشخاص فقدوا طريقهم على المنحدرات، بالإضافة إلى شخص أصيب بنوبة هلع.