عصير فاكهة الذهب الأسود.. يخفض السكري وضغط الدم ويقوي الأمعاء!

أظهرت دراسة حديثة أن عصير التوت الأسود، والذي يعرف بالذهب الأسود، يمكن أن يدعم صحة الأمعاء ويخفف تأثيرات النظام الغذائي الغني بالدهون، بما في ذلك مقاومة ارتفاع السكري وضغط الدم.

استخدم الباحثون نموذجاً حيوانياً يحمل ميكروبيوم أمعاء بشري، ما سمح لهم بتحليل العلاقة بين عصير التوت الأسود ووظائف الأمعاء مع التحكم في النظام الغذائي والتوقيت وأخذ العينات وفق موقع الأرض.

تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين وفقاً لمستوى الالتهاب في ميكروبيومها الأصلي: منخفض وعالي الالتهاب، وتمت مراقبتها خلال تجربة غذائية استمرت ثمانية أسابيع.

في الأسبوعين الأولين، تناولت الفئران طعاماً عادياً مع عصير التوت الأسود أو مشروب بديل مطابق في السكر. بعد ذلك، انتقلت إلى نظام غذائي غني بالدهون مع الاستمرار في تناول المشروب نفسه.

أظهرت النتائج أن عصير التوت الأسود حفّز تنوع الميكروبات وزاد من وفرة بعض المجموعات البكتيرية المفيدة، مثل عائلة Eggerthellaceae، المعروفة بتحويل البوليفينول إلى مركبات أصغر يمكن للجسم استخدامها.

عند مواجهة النظام الغذائي الغني بالدهون، ساعد العصير على تثبيت الميكروبيوم وتخفيف بعض التغيرات السلبية في الأيض، بينما كانت الفئران التي لم تتناول العصير أكثر عرضة للاضطراب.

وأظهرت القياسات في الدم أن عصير التوت رفع مستويات فوسفاتيديل كولين، مما يدعم بطانة الأمعاء ويقلل تسرب المواد البكتيرية المسببة للالتهاب، كما خفض مستويات أكسيد ثلاثي ميثيل أمين-إن-أكسيد (TMAO)، المرتبط بارتفاع خطر الأمراض القلبية.

علاوة على ذلك، زاد العصير من حمض الإندول أكريليك في الفئران منخفضة الالتهاب، وهو جزيء ينتج عن بعض البكتيريا ويتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

الفائدة.. نوع الميكروبات الأولية في الأمعاء

وأكد الباحثون أن الفائدة تعتمد على نوع الميكروبات الأولية في الأمعاء، حيث أن بعض الأنواع فقط تمتلك الإنزيمات اللازمة لإنتاج هذه المركبات المفيدة.

توصلت الدراسة إلى أن عصير التوت الأسود لا يُعد علاجاً شاملاً، لكنه يعزز صحة الأمعاء والتوازن الأيضي، خصوصاً عند مواجهة نظام غذائي غني بالدهون ويخفض السكري وضغط الدم.

ويشير البحث إلى أن النباتات الغنية بالبوليفينول، بما فيها التوت والخضراوات الملونة وأنواع الشاي، لا توفر الفيتامينات فحسب، بل توفر جزيئات يمكن لبعض البكتيريا تحويلها إلى مركبات مفيدة، ما يجعل تنوع الميكروبيوم والتوازن فيه عاملاً أساسياً للصحة.