موزة واحدة تقلب فوائد العصير رأساً على عقب!

العصائر طريقة سريعة ولذيذة لتناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات، لكن بعض مكوناتها قد لا تكون صحية كما تبدو.

اكتشف باحثون في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، أن إضافة الموز إلى العصائر قد تقلل بشكل كبير من امتصاص مركبات الفلافانول، وهي مواد طبيعية مرتبطة بصحة القلب والدماغ وفق ديلي ساينس.

وجد الباحثون أن إضافة موزة واحدة إلى العصير قد تقلل امتصاص الجسم للفلافانول بنسبة تصل إلى 84% بينما اختيار فواكه قليلة البوليفينول مثل التوت والأناناس يحافظ على الفوائد الغذائية.

ويعود ذلك إلى نشاط إنزيم بوليفينول أوكسيديز، الموجود طبيعياً في العديد من الفواكه والخضراوات، والذي يتفاعل مع الهواء عند تقطيع الفاكهة أو سحقها، مؤثراً على كمية الفلافانول التي يمتصها الجسم.

نتائج عكسية

في التجربة، تناول المشاركون عصيراً يحتوي على موز عالي نشاط الإنزيم، وآخر من التوت منخفض النشاط، بالإضافة إلى كبسولة فلافانول مرجعية.

أظهرت النتائج انخفاض مستويات الفلافانول بشكل كبير لدى من تناولوا عصير الموز مقارنةً بعصير التوت والكبسولة المرجعية.

الفلافانول هو مادة نباتية طبيعية موجودة في الكاكاو، التفاح، التوت، والعنب، ويُحسّن صحة القلب، ويدعم الذاكرة، ويقلل الالتهابات.

ولتحقيق الفوائد اليومية، توصي الأكاديميات الصحية بتناول 400- 600 ملليغرام من الفلافانول يومياً، ويفضل اختيار فواكه غنية بالفلافانول مع مكونات قليلة النشاط الإنزيمي مثل الأناناس، البرتقال، المانجو، أو الزبادي.

يظل الموز فاكهة مغذية، لكن عند تحضيره مع فواكه غنية بالفلافانول مثل التوت أو الكاكاو، يُنصح بتناوله منفرداً للحفاظ على امتصاص المركبات المفيدة.

مزيد من الدراسات

وتشير النتائج إلى أن طريقة تحضير الطعام يمكن أن تؤثر بشكل كبير على توافر العناصر الغذائية، ما يفتح الباب لمزيد من الدراسات حول تأثير تحضير الطعام على الصحة.