دراسة تكشف عن "مؤشر مهم" يسبق معظم المشكلات القلبية

كشفت دراسة دولية موسعة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أنّ أكثر من 99% من الأشخاص الذين تعرضوا لنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل قلبي كان لديهم واحد على الأقل من أربعة عوامل خطر قابلة للتعديل: ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع سكر الدم الصائم، أو تدخين التبغ. وكان ارتفاع ضغط الدم العامل الأكثر شيوعاً بينهم.

وأكدت الدراسة أنّ الاكتشاف المبكر والوقاية أساسيان، حيث يوصي الخبراء بالفحوصات الروتينية (ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم بدءاً من عمر 18 عاماً، وفحص سكر الدم والكوليسترول منذ منتصف الثلاثينات أو في سن أبكر لمن لديهم مخاطر مرتفعة)، إضافة إلى اتباع أساليب حياة مثبتة علمياً مثل حمية "داش" (DASH)، ممارسة التمارين الهوائية بانتظام، النوم الكافي، والحد من التوتر.

وأشارت النتائج إلى أنّ معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم تتزايد بين فئات الشباب، بفعل الأنظمة الغذائية غير الصحية، وقلة النشاط البدني، وضغوط الحياة الحضرية.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أنّ أكثر من 220 مليون شخص في الهند يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لكن نحو 12% فقط ينجحون في السيطرة عليه، فيما يظل "ارتفاع الضغط المقاوم للعلاج" مشكلة لدى بعض المرضى.

كما أظهرت التجارب الوطنية التي تجريها الدول أنّ المبادرات المنظمة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة، إذ تمكّنت مبادرة "التحكم بارتفاع ضغط الدم" في بنغلاديش من ضبط ضغط الدم لدى 56% من المرضى الذين يتلقون العلاج، لكن انقطاع التمويل بعد يونيو 2024 تسبب في اضطراب إمدادات الأدوية وزيادة الأعباء المالية على المرضى، ما يهدد بتراجع هذا التقدم.

وتدعو الهيئات المهنية مثل "جمعية القلب الأمريكية" و"الكلية الأمريكية لأمراض القلب" إلى استخدام أدوات تقييم المخاطر مثل معادلات PREVENT-CVD، فيما يطالب خبراء الصحة والأطباء بمزيد من التدخل الحكومي لتعزيز سياسات الغذاء، ومكافحة التلوث، وتوسيع برامج الفحص المبكر، والتعامل مع حالات ارتفاع الضغط المقاوم للعلاج، من أجل الحد من أمراض القلب والأوعية الدموية عالمياً.