النوم يساعد في التغلب على الذكريات المؤلمة

أكد باحثون أن قدرة المرء على كبح الذكريات المؤلمة تتوقف على قدر النوم الذي يحصل عليه، بمعنى أنه إذا كان مستريحاً، وحصل على قدر وافٍ من النوم فسيكون بمقدور العقل حجب الذكريات السلبية، أما إذا كان يعاني من الأرق فإن الذكريات التعيسة والأفكار المؤلمة سوف تظل تلاحق الإنسان.

وأثبتت دراسة أجراها باحثو جامعة يورك بإنجلترا صحة الفرضية، وهي أن المتطوعين الذين ظلوا مستيقظين طوال الليل تراجع لديهم نشاط قشرة الفص الجبهي الظهراني بشكل ملموس، وخاصة عندما كانوا يحاولون كبح الذكريات المؤلمة، وعلى العكس تزايد لديهم نشاط «الحصين»، وهو الجزء المسؤول عن استدعاء الذكريات.

ورجح الباحثون أن يكون السبب هو أن قشرة الفص الجبهي لدى هذه الفئة لم تستطع كبح آلية استدعاء الذكريات التي يقوم بها الحصين.

