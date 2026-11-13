سر في خلايا المناعة يمنع مضاعفات خطيرة لعلاج السرطان

في خطوة قد تمهد الطريق أمام جعل العلاج المناعي للسرطان أكثر أماناً، توصل باحثون إلى آلية محتملة للحد من أحد أخطر آثاره الجانبية، والمتمثل في مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة السليمة، وهي مضاعفات قد تجبر بعض المرضى على إيقاف العلاج، رغم أهميته في مكافحة الأورام.

وكشفت الدراسة، التي أجراها فريق من كلية الطب بجامعة بيتسبرغ ومركز «UPMC Hillman» للسرطان، ونُشرت في مجلة «Cell» العلمية في 22 أكتوبر 2026، أن عدم استقرار نوع من الخلايا المناعية المسؤولة عن كبح الاستجابات المفرطة قد يكون أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الالتهابات. وتمكن الباحثون من عكس الالتهاب لدى الفئران عبر استهداف بروتين معين في هذه الخلايا، كما رصدوا دوراً مؤثراً لكل من النظام الغذائي والميكروبيوم المعوي في تحديد شدة المضاعفات.

وتظهر هذه الآثار الجانبية لدى بعض المرضى الذين يتلقون أدوية تُعرف باسم «مثبطات نقاط التفتيش المناعية»، وهي علاجات تساعد الخلايا التائية على مهاجمة الخلايا السرطانية، من خلال تعطيل الإشارات التي تكبح نشاط الجهاز المناعي. لكن تعزيز الاستجابة المناعية قد يؤدي أحياناً إلى فقدان السيطرة عليها، فتبدأ بمهاجمة أنسجة وأعضاء سليمة.

أثار جانبية

وبحسب الدراسة، تتراوح نسبة المرضى الذين يعانون آثاراً جانبية مناعية بين 20 و40%، وفقاً لنوع الدواء المستخدم، فيما قد تصل المضاعفات إلى مستويات خطيرة لدى نحو ربع المصابين بهذه الآثار، بما يستدعي دخول المستشفى وإيقاف العلاج. ولا تزال الخيارات العلاجية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمعالجة هذه المضاعفات محدودة.

وقالت الدكتورة أبيغيل أوفركر-ديلغوف، الأستاذة المساعدة في قسم علم المناعة بكلية الطب في جامعة بيتسبرغ، والباحثة الرئيسية في الدراسة، إن هذه المضاعفات تمثل تحدياً كبيراً، إذ تؤثر بصورة مباشرة في جودة حياة المرضى، وقد تحد من قدرتهم على مواصلة العلاج المناعي والاستفادة منه.

تفاعلات

ولفهم أسباب هذه التفاعلات، اتجه الباحثون إلى دراسة تأثير العوامل اليومية، وفي مقدمتها النظام الغذائي والميكروبيوم المعوي، وهو مجتمع الكائنات الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي وتؤثر في وظائف الجسم والمناعة.

وأطعم الفريق فئران التجارب نظاماً غذائياً يحاكي النمط الغربي الشائع، الذي يتسم بانخفاض الألياف وارتفاع الدهون والكربوهيدرات المصنعة، وذلك قبل أسبوعين من بدء العلاج بمثبطات نقاط التفتيش المناعية، مع الاستمرار عليه خلال فترة العلاج.

وأظهرت النتائج أن هذا النظام جعل الفئران أكثر عرضة لظهور الآثار الجانبية المناعية، كما أحدث تغيرات في جهازها المناعي وتركيبة الميكروبات المعوية، تشبه بعض التغيرات التي تُرصد لدى المرضى الذين يعانون هذه المضاعفات.

ولم يقتصر تأثير الميكروبيوم على زيادة الالتهاب، بل أظهرت التجارب أن تركيبته قد تسهم أيضاً في تخفيف حدته. فعندما نقل الباحثون ميكروبات الأمعاء من فئران تتبع النظام الغذائي الغربي إلى فئران أخرى تتناول غذاءً غنياً بالألياف، ظهرت لدى بعض الحيوانات المستقبلة علامات التهاب معوي.

ميكروبات الامعاء

وفي المقابل، أدى نقل ميكروبات الأمعاء من ذكور الفئران، التي بدت أقل عرضة للمضاعفات الشديدة، إلى إناث الفئران إلى تقليل حدة الالتهاب لديهن. كما أظهرت تجارب نقل الميكروبات المأخوذة من مرضى يتبعون نظاماً غذائياً غربياً إلى فئران خالية من الكائنات الدقيقة أن الحيوانات المستقبلة أصيبت بآثار جانبية مناعية أكثر شدة، ما يعزز الأدلة على دور الميكروبيوم في التأثير في حدة هذه التفاعلات.

أكتشاف

أما الاكتشاف الأبرز، فتمثل في رصد خلل يصيب الخلايا التائية التنظيمية، وهي خلايا تؤدي دوراً أساسياً في كبح الاستجابات المناعية المفرطة ومنع الجهاز المناعي من مهاجمة أنسجة الجسم السليمة.

ووجد الباحثون أن هذه الخلايا قد تفقد استقرارها عند تعرضها للإجهاد، في ظاهرة تُعرف باسم «هشاشة الخلايا التائية التنظيمية»، ما يضعف قدرتها على ضبط نشاط الجهاز المناعي. وظهرت هذه الحالة لدى الفئران التي تناولت النظام الغذائي الغربي أثناء العلاج المناعي، كما رصد الفريق الخلل نفسه في عينات خلايا مأخوذة من مرضى عانوا مضاعفات مناعية شديدة، دون ظهوره لدى المرضى الذين لم يتعرضوا لهذه الآثار.

استقرار

وتمكن الفريق من استعادة استقرار هذه الخلايا لدى الفئران عبر حجب بروتين مسؤول عن نقل الإشارات المناعية داخلها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الالتهاب وعكس مظاهر المضاعفات. كما أسهم التحول إلى نظام غذائي غني بالألياف، أو إعطاء الحيوانات مكملات تحتوي على نواتج أيضية تنتج عن عمليات التمثيل الغذائي، في تعزيز استقرار الخلايا وتقليل شدة الآثار الجانبية.

وقالت أوفركر-ديلغوف إن الجمع بين النموذج التجريبي الجديد والبيانات المستمدة من المرضى أتاح للفريق تحديد آلية لم تكن معروفة من قبل، معربة عن أملها في أن يقود هذا الاكتشاف إلى تطوير علاجات تستهدف المضاعفات المناعية، وتساعد مزيداً من مرضى السرطان على مواصلة علاجهم وتجنب دخول المستشفى.

نموذج جديد

ويرى الباحثون أن النموذج الجديد يوفر أداة لدراسة أسباب تفاوت استجابة المرضى للعلاج المناعي، وتحديد المؤشرات البيولوجية التي قد تساعد مستقبلاً في التنبؤ بالأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات.

ويعمل الفريق حالياً على استكشاف أهداف دوائية في أنسجة محددة، بهدف الحد من الآثار الجانبية أو منعها، من دون إضعاف قدرة العلاج المناعي على مهاجمة الأورام.

كما يدرس إمكانية الاستفادة من المكملات المحتوية على نواتج الأيض لتقليل قابلية الإصابة بهذه المضاعفات، من دون إحداث تغييرات مباشرة في الميكروبيوم.

ومع ذلك، لا تزال النتائج في مراحلها التجريبية، إذ تحققت الاستجابة العلاجية في الفئران، ولا تعني حتى الآن توافر علاج مثبت أو فعّال لدى البشر. لكنها تفتح مساراً بحثياً واعداً لتطوير علاجات أكثر دقة، توازن بين تعزيز قدرة المناعة على محاربة السرطان والحفاظ على سلامة أنسجة الجسم.