هل تحمل فصيلة دمك إشارات خفية عن صحتك؟

لا تقتصر أهمية معرفة فصيلة الدم على حالات التبرع بالدم أو الحاجة إلى نقل الدم، بل قد تمتد إلى تقديم مؤشرات عن بعض المخاطر الصحية المحتملة، فقد أظهرت أبحاث علمية وجود ارتباطات بين فصائل الدم وعدد من الأمراض، ما يفتح المجال أمام فهم أعمق للعلاقة بين الخصائص البيولوجية للإنسان وقابليته للإصابة ببعض الحالات الصحية.

وفي عام 1930، حصل الطبيب كارل لاندشتاينر على جائزة نوبل في الطب، تقديراً لاكتشافاته المتعلقة بفصائل الدم، التي أسهمت في تطوير نظام تصنيف الدم المعروف باسم نظام ABO، والذي يقسم الدم إلى أربع فصائل رئيسية: A وB وAB وO.

وتكتسب معرفة فصيلة الدم أهمية بالغة عند نقل الدم أو التبرع به، إذ إن عدم التوافق بين دم المتبرع والمتلقي قد يؤدي إلى استجابة مناعية خطيرة، تتسبب في مضاعفات تشمل تلف الكلى واضطرابات تخثر الدم، وقد تصل في الحالات الشديدة إلى الوفاة.

ومع تطور تقنيات الفحص والتوافق بين فصائل الدم، تراجعت مخاطر هذه المضاعفات، لكن الاهتمام العلمي بفصائل الدم تجاوز حدود عمليات نقل الدم، ليمتد إلى دراسة علاقتها بالأمراض المختلفة.

وتشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباطات بين فصائل الدم ومخاطر الإصابة بحالات صحية معينة، من بينها مرض السكري والتصلب المتعدد، وهو ما قد يساعد الباحثين على فهم بعض العوامل البيولوجية المرتبطة بهذه الأمراض.

ومع ذلك، فإن هذه الارتباطات لا تعني أن فصيلة دم بعينها تؤدي حتماً إلى الإصابة بمرض محدد، كما لا يمكن الاعتماد عليها وحدها للتنبؤ بالحالة الصحية للفرد، إذ تتداخل عوامل عديدة في تحديد مخاطر الأمراض، من بينها الوراثة ونمط الحياة والعوامل البيئية.

اختلافات صحية

وتسلط هذه الأبحاث الضوء على أهمية فصائل الدم بوصفها أحد الجوانب التي يدرسها العلماء لفهم الاختلافات الصحية بين الأفراد، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد طبيعة هذه الروابط ومدى أهميتها الطبية.