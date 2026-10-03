صمام قلب صناعي «ينمو» مع الطفل ويقلل الحاجة إلى عمليات متكررة

في سابقة طبية تعتبر الاولى من نوعها والتي قد تغير مستقبل علاج بعض عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول صمام قلب صناعي يمكن توسيعه بعد زراعته داخل جسم الطفل، بحيث يواكب نمو القلب مع مرور السنوات.

ويحمل الصمام الجديد اسم Autus Size-Adjustable Valve، وطوّرته شركة Edwards، وهو صمام صناعي مخصص لاستبدال الصمام الرئوي لدى الأطفال الذين يعانون من بعض أمراض القلب الخلقية.

مشكلة أساسية

تتمثل المشكلة الأساسية في صمامات القلب الصناعية التقليدية المخصصة للأطفال في أن الطفل يستمر في النمو، بينما يبقى الصمام المزروع بالحجم نفسه.

ولهذا، قد يحتاج بعض الأطفال إلى عمليات جراحية متكررة لاستبدال الصمام بآخر أكبر مع تقدمهم في العمر.

أما صمام Autus، فيمكن زراعته بحجم صغير يصل إلى 13 مليمتراً لدى الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة، ثم توسيعه لاحقاً داخل الجسم عندما يكبر الطفل.

ويتم ذلك باستخدام قسطرة بالونية، وهي أنبوب رفيع ينتهي ببالون يمكن نفخه لتوسيع الصمام تدريجياً، ليصل قطره في النهاية إلى 22 مليمتراً، وهو حجم يقترب من أحجام بعض الصمامات الصناعية المستخدمة لدى البالغين.

وبذلك، يمكن أن يمتد عمر الصمام المزروع مع نمو الطفل، ما قد يقلل الحاجة إلى عمليات استبدال جراحية متكررة.

عيوب

تُعد أمراض القلب الخلقية من أكثر العيوب الخلقية شيوعاً، وتشير بيانات منشورة في المكتبة الوطنية للطب إلى أن نحو 400 ألف طفل يولدون سنوياً في الولايات المتحدة مع أحد أشكال أمراض القلب الخلقية.

ويؤثر نحو 30% من هذه الحالات في صمامات القلب، وهي أنسجة تعمل كأبواب أحادية الاتجاه، تسمح للدم بالمرور في الاتجاه الصحيح وتمنع عودته.

ومن أبرز المشكلات التي تصيب الصمام الرئوي، الموجود في الجانب الأيمن من القلب، تضيق الصمام، أو التضيق الرئوي (Stenosis)، إضافة إلى رتق الصمام الرئوي (Atresia)، عندما لا يتكون الصمام بصورة طبيعية.

ووفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تؤثر هاتان الحالتان معاً في نحو 4200 طفل يولدون في الولايات المتحدة سنوياً.

صمام تقليدي

لا تقتصر أهمية صمام Autus على إمكانية توسيعه، إذ تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يمثل أيضاً أول صمام من هذا النوع يستخدم مادة بوليمرية في شُرفاته، بدلاً من المواد الحيوانية المستخدمة في بعض الصمامات الصناعية التقليدية.

وتكمن أهمية ذلك في أن بعض الصمامات التقليدية قد تتعرض مع مرور الوقت إلى التصلب والتدهور بصورة أسرع لدى الأطفال، ما قد يؤدي إلى الحاجة لعمليات إضافية لاستبدالها.

أما بيانات المتابعة الأولية لصمام Autus بعد عام من زراعته، فتشير، بحسب FDA، إلى أنه قد يتمتع بقدرة أفضل على الحفاظ على أدائه بمرور الوقت مقارنة ببعض النماذج الأخرى، مع استمرار الحاجة إلى متابعة المرضى لفترات أطول لتقييم أدائه على المدى البعيد.

مخاطر

ويأمل الأطباء أن يساعد التصميم القابل للتوسيع في تقليل عدد العمليات التي يخضع لها الأطفال المصابون بأمراض القلب الخلقية، إذ إن تجنب عمليات الاستبدال المتكررة يمكن أن يقلل بدوره من المخاطر المرتبطة بالتخدير والجراحة والتعافي.

ولا يعني ذلك أن جميع الأطفال الذين يحتاجون إلى صمام رئوي صناعي سيستغنون عن الجراحة مستقبلاً، لكن التقنية الجديدة تقدم خياراً مصمماً خصيصاً للتحدي الذي يواجهه أطباء قلب الأطفال وهو: كيف يمكن لجسم يزرع في قلب طفل صغير أن يواكب جسده عندما يكبر؟.

والإجابة التي يقدمها هذا الصمام هي تصميم يمكن توسيعه داخل الجسم بدلاً من استبداله بالكامل.