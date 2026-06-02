ماذا تخبرك أظافرك عن صحتك؟

قد ينظر معظم الناس إلى الأظافر باعتبارها جزءاً جمالياً من الجسم لا أكثر، لكن الأطباء يؤكدون أن أظافر اليدين والقدمين يمكن أن تكون نافذة مهمة على الحالة الصحية العامة، بل وقد تكشف في بعض الأحيان عن مشكلات أو أمراض كامنة قبل أن تظهر أعراضها الواضحة.

فالتغيرات التي تطرأ على لون الأظافر، أو شكلها أو سمكها أو معدل نموها ليست دائماً مجرد آثار للتقدم في العمر أو العوامل الخارجية، بل قد تحمل رسائل صحية تستحق الانتباه والمتابعة الطبية.

لماذا تعكس الأظافر صحة الجسم؟

تنمو الأظافر من خلايا حية تتأثر بالدورة الدموية والتغذية ومستويات الأكسجين والهرمونات ووظائف الأعضاء المختلفة، لذلك فإن أي خلل داخلي قد يترك بصمته على مظهرها.

ويشدد المختصون على أن ملاحظة التغيرات المستمرة أو المفاجئة في الأظافر قد تساعد على اكتشاف بعض الحالات الصحية في مراحل مبكرة.

الأظافر الشاحبة

إذا أصبحت الأظافر باهتة أو شاحبة بشكل ملحوظ، فقد يشير ذلك إلى عدد من العوامل أبرزها: فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، سوء التغذية، بعض أمراض الكبد، مشكلات الدورة الدموية.

ويُنصح بإجراء فحوصات طبية إذا ترافق الشحوب مع التعب أو الدوخة أو ضيق التنفس.

الاصفرار

قد يحدث اصفرار الأظافر بسبب الاستخدام المتكرر لطلاء الأظافر، لكنه قد يرتبط أيضاً بحالات صحية مثل: الالتهابات الفطرية، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، بعض اضطرابات الغدة الدرقية، مرض السكري في بعض الحالات.

وعندما يكون الاصفرار مصحوباً بزيادة سماكة الظفر أو هشاشته، فإن الفحص الطبي يصبح ضرورياً.

الخطوط البيضاء

من أكثر المعتقدات شيوعاً ربط البقع أو الخطوط البيضاء بنقص الكالسيوم، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن السبب الأكثر شيوعاً هو التعرض لإصابات أو صدمات خفيفة في قاعدة الظفر.

لكن في حالات أقل شيوعاً، قد ترتبط بعض التغيرات البيضاء بأمراض الكبد أو الكلى أو بنقص بعض العناصر الغذائية.

الأظافر المقعرة جرس إنذار

عندما تصبح الأظافر رقيقة وتأخذ شكلاً مقعراً يشبه الملعقة، فقد يكون ذلك مؤشراً على: نقص الحديد المزمن، وجود اضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية، حالات صحية تؤثر في إنتاج خلايا الدم.

ويعد هذا التغير من العلامات التي تستدعي استشارة الطبيب وإجراء التحاليل اللازمة.

متعرجة أو محفورة

وقد يرتيط ظهور حفر صغيرة أو تموجات على سطح الظفر بأمراض جلدية مثل: الصدفية، والإكزيما، بعض اضطرابات المناعة الذاتية، وفي كثير من الحالات تظهر هذه التغيرات قبل ظهور الأعراض الجلدية الواضحة.

الأظافر الزرقاء أو البنفسجية

وقد يشير تحول لون الأظافر إلى الأزرق أو البنفسجي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وهو ما قد يرتبط بأمراض: القلب، الرئتين، الدورة الدموية.

وتُعد هذه الحالة من العلامات التي تتطلب تقييماً طبياً سريعاً، خاصة إذا كانت مصحوبة بصعوبة في التنفس.

هشاشة الأظافر

قد يكون تكسر الأظافر بشكل متكرر نتيجة التعرض للماء والمنظفات، لكنه قد يرتبط أيضاً بـنقص بعض الفيتامينات والمعادن، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو ربما سوء التغذية.

ويؤكد المختصون أن استمرار المشكلة رغم العناية بالأظافر يستدعي البحث عن السبب الداخلي.

خطوط داكنة

ورغم أن بعض الخطوط الداكنة قد تكون ناتجة عن إصابة بسيطة، فإن ظهور خط أسود أو بني جديد دون سبب واضح قد يتطلب فحصاً طبياً، لأن بعض الحالات النادرة قد ترتبط بأورام جلدية خطيرة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ينصح الأطباء بعدم القلق من التغيرات المؤقتة أو البسيطة، لكن ينبغي استشارة مختص إذا استمر التغير لفترة طويلة، أو في حال ظهر بشكل مفاجئ دون سبب واضح، أو ترافق مع أعراض صحية أخرى، وإأيضا في حال شمل أكثر من ظفر في الوقت نفسه.

مرآة صغيرة

ورغم أن الأظافر لا تقدم تشخيصاً نهائياً للأمراض، فإنها قد تكون مؤشراً مبكراً يساعد على اكتشاف مشكلات صحية قبل تفاقمها، لذلك فإن إلقاء نظرة سريعة على أظافرك بين الحين والآخر قد يكون أكثر أهمية مما تظن، فهذه التفاصيل الصغيرة قد تحمل رسائل صامتة من الجسم تستحق الإصغاء إليها قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر.