ليست مجرد ورقة على العبوة.. تفاصيل صغيرة قد تغيّر صحتك بالكامل

في كل مرة يختار فيها المستهلك منتجاً غذائياً من رفوف المتاجر، قد تكون هناك رسالة خفية تقوده نحو قرار صحي أو آخر محفوف بالمخاطر، فملصقات عبوات الطعام لم تعد مجرد معلومات مطبوعة، بل أصبحت أداة مؤثرة تتحكم بشكل كبير في عاداتنا الغذائية اليومية.

ويؤكد خبراء التغذية أن التدقيق في تفاصيل العبوات قبل الشراء بات ضرورة صحية، خاصة مع الانتشار الواسع للأطعمة فائقة المعالجة، التي تملأ المتاجر بألوانها الجذابة وعباراتها التسويقية المغرية.

وتشير الدراسات إلى أن البيئة المحيطة بالمستهلك تلعب دوراً رئيسياً في تحديد نوعية الطعام الذي يتناوله، إذ يجد كثيرون أنفسهم أمام خيارات سريعة وغير صحية يصعب مقاومتها، في ظل وفرة المنتجات الغنية بالسكر والدهون والمواد المضافة.

ويرى مختصون أن العالم يعيش حالياً ما يُعرف بـ«عصر الوفرة الغذائية»، حيث تتزايد معدلات الوزن والسمنة بشكل ملحوظ، بالتوازي مع الاعتماد المتزايد على الأطعمة فائقة المعالجة، التي ترتبط بعدد من المشكلات الصحية المزمنة.

لكن اللافت، بحسب الخبراء، أن تغييرات بسيطة في طريقة عرض المعلومات الغذائية على العبوات قد تُحدث فرقاً كبيراً في قرارات الشراء، فكلما كانت البيانات أوضح وأسهل فهماً، زادت قدرة المستهلك على اتخاذ خيارات أكثر وعياً وصحة.

كما يسهم رفع مستوى الثقافة الغذائية لدى الأفراد في تعزيز قدرتهم على قراءة الملصقات وفهم مكونات المنتجات، بما يساعدهم على التمييز بين الأطعمة الصحية وتلك التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر أو الصوديوم أو الدهون المشبعة.

ويحذر خبراء من أن البيئة الغذائية الحديثة أصبحت «مسببة للسمنة»، إذ لا يقتصر تأثيرها على نوعية الطعام المتاح فقط، بل يشمل أيضاً طرق التسويق والعرض داخل المتاجر، ما يدفع المستهلك تدريجياً نحو خيارات أقل فائدة صحياً.

لذلك، لم يعد تفحّص عبوات الطعام خطوة ثانوية، بل تحول إلى سلوك ضروري لحماية الصحة، وسط عالم تمتلئ رفوفه برسائل تسويقية قد تبدو بريئة، لكنها قادرة على التأثير في نمط حياتنا وصحتنا على المدى الطويل.