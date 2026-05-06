تفصيلة خفية داخل منزلك تفسر غزو النمل المفاجئ

مع ارتفاع درجات الحرارة، تتكرر شكاوى الأسر من ظهور النمل داخل المنازل بشكل مفاجئ، خاصة في المطابخ ومحيط أماكن الطعام.

وبينما يعتقد كثيرون أن السبب يقتصر على بقايا الأكل، يكشف خبراء الصحة البيئية أن وراء هذه الظاهرة عوامل خفية لا تلاحظ بسهولة، وفقًا لما أورده موقع "Better Homes" .

ويؤكد المتخصصون أن النمل لا يتحرك عشوائيًا، بل يعتمد على نظام دقيق لتتبع مصادر الغذاء والماء، مستخدمًا مواد كيميائية تعرف بـ"الفيرمونات"، تترك مسارات واضحة لبقية أفراد المستعمرة، ما يفسر ظهوره المفاجئ والمنظم في نقاط محددة داخل المنزل.

غير أن المفاجأة تكمن في أن السبب الأبرز قد يكون مكانًا غير متوقع، مثل شقوق دقيقة أو فتحات صغيرة في الجدران أو الأرضيات أو حول النوافذ، وهي منافذ مثالية يستخدمها النمل للدخول دون أن يلفت الانتباه.

كما أن وجود بقايا طعام أو سكر في أماكن مخفية، كخلف الأجهزة أو داخل الأدراج، يشكل عامل جذب قويًا يدفع النمل إلى التسلل والاستقرار.

ولا يقتصر الأمر على الطعام فقط، إذ تلعب الرطوبة دورًا حاسمًا في جذب النمل، فالتسريبات البسيطة في الأحواض أو تجمع المياه في أماكن غير ظاهرة قد تكون سببًا رئيسيًا في ظهوره، حتى في البيوت التي تبدو نظيفة وخالية من أي بقايا غذائية.

وبمجرد أن يجد النمل بيئة مناسبة، يترك أثرًا كيميائيًا يقود باقي المستعمرة إلى نفس الموقع، ما يجعل المشكلة تتكرر في نفس المكان، وكأنها لا تنتهي.

ويرى الخبراء أن التعامل مع هذه الظاهرة يبدأ من التفاصيل الصغيرة، مثل تنظيف الأماكن المخفية بانتظام، وإغلاق الشقوق والفتحات، والتخلص من مصادر الرطوبة، إضافة إلى حفظ الطعام في عبوات محكمة.

كما أن استخدام الخل أو الليمون في تنظيف الأسطح يساعد في إزالة آثار الفيرمونات، ما يربك مسارات النمل ويحد من عودته.

بهذا، يتضح أن ظهور النمل ليس صدفة، بل نتيجة إشارات خفية داخل المنزل، قد لا نراها، لكنها كفيلة بدعوته للبقاء.