قهوة الصباح "على الريق".. متعة يومية أم عبء خفي على المعدة؟

يبدأ ملايين الأشخاص يومهم بفنجان من القهوة، باعتباره طقسا يوميا لا غنى عنه لاستعادة النشاط والتركيز، إلا أن هذا الروتين الصباحي يثير تساؤلًا متكررًا وهو: " هل شرب القهوة على معدة فارغة آمن لصحة الجهاز الهضمي؟".

تشير تقارير صحية، من بينها ما نشره موقع "Health"، إلى أن تناول القهوة في الصباح الباكر، خاصة على الريق، قد يسبب إزعاجًا للمعدة لدى بعض الأشخاص، نتيجة تأثيرها المباشر في زيادة إفراز الأحماض المعدية، ما يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والشعور بعدم الارتياح.

ويعد انتفاخ البطن من أبرز الأعراض المرتبطة بشرب القهوة صباحًا، حيث تسهم حموضتها في اضطراب الجهاز الهضمي وزيادة الغازات، فيما تزداد حدة هذه المشكلة عند إضافة بعض المكونات الشائعة، مثل الحليب الذي قد يسبب صعوبة في الهضم لدى البعض، أو المحليات الصناعية التي يجد الجهاز الهضمي صعوبة في معالجتها، ما يؤدي إلى مزيد من الانتفاخ والتقلصات.

كما تلعب طريقة تناول القهوة دورًا مهما في تأثيرها على المعدة، إذ إن شربها بسرعة أو على معدة فارغة قد يعزز من فرص الشعور بالانتفاخ والغازات، والتي غالبًا ما تترافق مع أعراض مثل تقلصات المعدة،