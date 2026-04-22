هل انتهى عصر الصلع؟

في اكتشاف علمي قد يحدث تحولاً في فهم وعلاج تساقط الشعر، توصل فريق دولي من الباحثين إلى تحديد بروتين أساسي يلعب دوراً حاسماً في حماية الخلايا الجذعية المسؤولة عن نمو الشعر، ما قد يمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر فاعلية في المستقبل.

وكشفت الدراسة، المنشورة في " Nature Communications"، أن بروتيناً يعرف بإسم (MCL-1 ) يعمل كـ"حارس خلوي" يحمي الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر من التدمير الذاتي أثناء عملية التجدد.

وعندما يفشل هذا البروتين في أداء وظيفته، تدخل الخلايا في مرحلة انهيار تؤدي إلى توقف نمو الشعر بشكل كامل.

توازن دقيق

وتشير النتائج إلى أن تساقط الشعر، خاصة في حالات مثل الثعلبة، قد يعتمد على توازن دقيق داخل الخلايا، حيث يتوقف نجاح إعادة نمو الشعر على قدرة الخلايا الجذعية على الصمود أمام ضغوط بيولوجية شديدة خلال مرحلة تنشيطها.

وأوضح الباحثون أن بصيلات الشعر تمر بشكل طبيعي بدورات من النمو والتراجع والراحة، وخلال مرحلة "الاستيقاظ"، تبدأ الخلايا الجذعية بالانقسام لإنتاج شعر جديد، إلا أن هذه المرحلة تعد الأكثر حساسية وخطورة، إذ تتعرض الخلايا لضغط كبير قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي.

وفي هذه الحالة، يتدخل بروتين يسمى ( P53 ) بآلية رقابية، حيث يدفع الخلايا المتضررة إلى التدمير الذاتي إذا كان الضرر كبيراً، بينما يعمل بروتين MCL-1 على موازنة هذه العملية، من خلال منح الخلايا فرصة لإصلاح نفسها والاستمرار في النمو.

موت خلوي

وعند غياب هذا البروتين المذكور أعلاه، تتفوق إشارات الموت الخلوي، ما يؤدي إلى فقدان الشعر تدريجياً وتلف البصيلات.

وكشفت الدراسة أيضاً عن دور مسارات خلوية أخرى مثل ( ERBB)، الذي يعزز إنتاج بروتين MCL-1، في حين تسهم بروتينات مثل ( BAK ) في تحفيز موت الخلايا.

ومن اللافت أن تقليل نشاط هذا البروتين ساعد على استعادة نمو الشعر حتى في غياب MCL-1، ما يعكس تعقيد التوازن داخل هذه المنظومة الحيوية.

وتفتح هذه النتائج آفاقاً واعدة لتطوير علاجات جديدة تستهدف حماية الخلايا الجذعية بدلاً من التركيز على الأعراض فقط، كما هو الحال في العلاجات الحالية التي تعتمد غالباً على الهرمونات أو تحسين تدفق الدم.

ويرى الباحثون أن تعزيز بقاء الخلايا خلال مرحلة التجدد قد يكون المفتاح الحقيقي لاستعادة نمو الشعر.

ولا يقتصر هذا الاكتشاف على تساقط الشعر فحسب، بل يمتد إلى مجالات طبية أوسع، حيث تعتمد العديد من أنسجة الجسم على آليات مشابهة لإصلاح نفسها، كما أن فهم توازن بقاء الخلايا وموتها يعد عنصراً مهماً في أبحاث السرطان.

خطوة مهمة

ويمثل هذا التقدم خطوة مهمة نحو فهم أعمق لأسباب تساقط الشعر، ويضع أساساً علمياً لتطوير علاجات مستقبلية أكثر دقة وفعالية، تستهدف جذور المشكلة على المستوى الخلوي.