يبقى صالحاً لآلاف السنين.. لماذا لا يفسد العسل؟





العسل هو واحد من الأطعمة الطبيعية القليلة التي يمكن أن تبقى صالحة للاستهلاك لآلاف السنين، حتى عند تخزينه في ظروف غير مثالية. وهو ليس مجرد مادة للتحلية، بل غذاء كامل غني بالسكريات الطبيعية، ويحتوي على فيتامينات ومعادن دقيقة يحتاجها الجسم. العسل هو نتيجة عمل جماعي دؤوب للنحل، الذي جمعه بعناية فائقة من أزهار متعددة، ليحول الرحيق إلى غذاء طبيعي خالد.

ما يميز العسل حقاً هو قدرته على البقاء طازجاً وصالحاً للأكل لفترات طويلة دون أن يفسد، حتى إن العلماء عثروا على عسل يعود لآلاف السنين داخل مقابر قدماء المصريين وما زال صالحا للأكل. وهذا ليس مجرد صدفة، بل نتيجة طبيعية لمزيج من الخصائص الكيميائية والبيولوجية الفريدة للعسل.

كيف يصنع النحل العسل؟

عملية صنع العسل تبدأ بجمع الرحيق من الأزهار، وهو سائل سكري غني بالماء يصل تركيزه إلى حوالي 70 % . النحل لا يجمع الرحيق عشوائياً، بل يختار الأزهار بعناية وفقاً لجودتها ومصدر رحيقها، ويعود به إلى الخلية حيث تبدأ رحلة التحويل.

عند العودة، يقوم النحل بنقل الرحيق بين نحلات عدة مرات. كل نقل لا يعتبر مجرد نقل بسيط، بل عملية تحويل طبيعية، إذ تبدأ الرطوبة في التقلص تدريجياً، وتدخل الإنزيمات التي تحول السكريات إلى حمض الجلوكونيك، ما يزيد من حموضة العسل ويجعله بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا، وفقا لـ "بي بي سي ساينس فوكس".

كما تنتج هذه العملية مركبات طبيعية مثل بيروكسيد الهيدروجين، المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا، مما يجعل العسل مضادًا طبيعيًا للميكروبات. بعد ذلك، يقوم النحل بتخزين العسل في أقراص الشمع، ويغطيها بطبقة واقية تحميه من الرطوبة والتلوث، ليصبح جاهزًا للتخزين طويل الأمد.

العوامل التي تجعل العسل صالحاً لفترة طويلة

انخفاض نسبة الرطوبة

حيث يحتوي العسل على حوالي 17% ماء فقط، وهي نسبة منخفضة تمنع نمو الفطريات والبكتيريا.

الحمضية العالية

الرقم الهيدروجيني للعسل يتراوح بين 3.26 و4.48، ما يخلق بيئة معادية للكائنات الدقيقة.

الخصائص المضادة للبكتيريا

يتميز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، ويعود ذلك إلى مركبات طبيعية ينتجها النحل أثناء تصنيعه للعسل، مثل البروبوليس والإنزيمات والأحماض العضوية. تعمل هذه المركبات على تثبيط نمو البكتيريا والفطريات، مما يجعل العسل مادة طبيعية فعالة في مكافحة العدوى وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. كما يساهم هذا النشاط المضاد للبكتيريا في حفظ العسل نفسه من التلف لفترات طويلة دون الحاجة إلى مواد حافظة صناعية، مما يعزز قيمته الغذائية والطبية.

التخزين المحكم

عند حفظ العسل في برطمان زجاجي مغلق وبعيد عن الرطوبة، يبقى طازجاً وصالحاً للاستهلاك لفترة طويلة جدًا.

هذه العوامل مجتمعة تجعل العسل من الأطعمة النادرة التي يمكن أن تبقى صالحة لآلاف السنين.

التبلور لا يعني فساد العسل

من الظواهر الطبيعية التي قد يلاحظها المستهلك تبلور العسل، خاصة عند تخزينه في الثلاجة. وهذا أمر طبيعي تماماً. التبلور يحدث نتيجة توازن السكريات بين الجلوكوز والفركتوز في العسل. العسل المتبلور غالباً ما يكون علامة على أنه خام وعالي الجودة، ويحتفظ بنفس القيمة الغذائية.

يمكن إذابة البلورات بسهولة عن طريق وضع البرطمان في ماء دافئ، دون التأثير على الطعم أو الفوائد الغذائية. وهذا يعني أن العسل، سواء كان سائلاً أو متبلوراً، يحتفظ بنفس خصائصه الطبيعية والطاقة التي يمنحها للجسم.

إكسير طبيعي

العسل أكثر من مجرد طعام، إنه إكسير طبيعي خالٍ من الفساد. إنه مضاد للبكتيريا والفطريات بشكل طبيعي، غني بالسكريات التي تمنح الجسم الطاقة بسرعة، ويمكن الاستمتاع به سائلاً أو متبلوراً بنفس الجودة.

حتى استخدام العسل في الطب الشعبي والطبي الحديث يعتمد على خصائصه المضادة للبكتيريا، وقدرته على علاج الجروح والحروق وتخفيف الالتهابات، مما يثبت أنه ليس مجرد غذاء، بل دواء طبيعي أيضاً.