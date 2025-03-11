ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على 3 تمرات؟

الإفطار على التمر سنة نبوية وعادة صحية مفيدة للجسم ، جاء في الحديث أن النبي ﷺ كان يُفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمر، فإن لم تكن تمرًا حسا حسوات من الماء. (رواه أبو داود والترمذي).

الحكمة من هذه السنة هي التهيئة التدريجية للجهاز الهضمي بعد ساعات الصيام الطويلة.

ويقول خبراء التغذية والأطباء أنه عند الإفطار على 3 تمرات، يمر جسم الصائم بعدة تغيّرات إيجابية بسبب التركيبة الغذائية للتمر، وهي كالتالي:

1. تعويض سريع للطاقة:

التمر يحتوي على سكريات طبيعية (الجلوكوز، الفركتوز، والسكروز) سهلة الامتصاص، مما يساعد على رفع مستوى السكر في الدم بسرعة، وبالتالي يمنح الجسم طاقة فورية بعد ساعات طويلة من الصيام.

2. تنشيط الجهاز الهضمي:

الصيام يقلل من إفراز العصارات الهضمية، وعند الإفطار على التمر، يبدأ الجهاز الهضمي بالعمل تدريجيًا بفضل الألياف الطبيعية التي تسهّل عملية الهضم وتمنع حدوث اضطرابات مثل الإمساك.

3. ترطيب الجسم واستعادة المعادن:

التمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما مهمان للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، خاصة بعد فقدان الماء خلال الصيام. كما أنه يحتوي على الصوديوم بكميات قليلة، مما يساعد في منع الجفاف.

4. دعم صحة القلب:

البوتاسيوم الموجود في التمر يساهم في تنظيم ضغط الدم، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على تقليل الالتهابات وحماية الأوعية الدموية.

5. تعزيز الشعور بالشبع:

الألياف في التمر تساعد على إعطاء شعور بالشبع، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام عند البدء بالوجبة الرئيسية.

6. تحسين المزاج:

التمر يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساهم في إنتاج السيروتونين، مما يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر بعد يوم طويل من الصيام.

لذلك، الإفطار على 3 تمرات هو سنة نبوية وأيضًا عادة صحية تساعد الجسم على استعادة توازنه بعد ساعات من الصيام.