دراسة تكشف مفاجأة.. هل يجب تفريغ الغلاية من الماء بعد كل استخدام؟

في كل مطبخ تقريبًا، تُستخدم الغلاية الكهربائية يوميًا لتحضير الشاي أو القهوة أو الماء الساخن. وبين كل غلي وآخر، يتردد سؤال شائع: هل يجب علينا تفريغ الغلاية بعد كل استخدام؟ كثيرون اعتادوا على هذا التصرف بدافع الحذر أو اتباع نصائح متداولة، لكن المفاجأة التي يكشفها العلم الآن قد تُغيّر هذه العادة تمامًا.

دراسات حديثة وتحليلات علمية تكشف أن ما كنا نظنه "احتياطًا صحيًا" ربما لا يكون ضروريًا على الإطلاق.

تشير الأبحاث العلمية الحديثة، ومنها ما نُشر على موقع The Conversation، إلى أن إعادة غلي الماء أو تركه في الغلاية بعد الاستخدام لا يُشكّل خطرًا صحيًا إذا كان مصدر الماء نظيفًا وصالحًا للشرب، فالتحذيرات المنتشرة منذ سنوات والتي تزعم أن غلي الماء أكثر من مرة يؤدي إلى تراكم مواد سامة مثل الزرنيخ أو النترات أو الفلورايد، لا تستند إلى أدلة علمية موثوقة، بل تعتمد على مبدأ نظري غير عملي، مفاده أن غلي الماء يُزيد تركيز الأملاح والمعادن، وبالتالي يُحوّله إلى ماء "سام".

لكن في الواقع، مياه الشرب المُعالجة تحتوي على كميات ضئيلة جدًا من هذه المواد، لا ترتفع لمستويات خطرة حتى بعد الغلي المتكرر.

لماذا لا يشكل الغلي المتكرر خطرًا؟

عندما يغلي الماء، فإن ما يحدث هو تبخر جزء منه على شكل بخار، بينما تظل المعادن والأملاح غير العضوية في القاع أو داخل السائل. صحيح أن الغلي المتكرر قد يزيد تركيز هذه المواد نظريًا، لكنه لا يحدث بمعدلات تؤدي لأي ضرر.

فلنأخذ الفلورايد كمثال: إذا كان تركيزه 1 ملغم/لتر (وهو المستوى الموصى به)، فإن استهلاك كوب شاي (200 مل) من الماء المغلي مرتين لن يُضيف لك أكثر من 0.23 ملغم من الفلورايد، وهو ما يبقى ضمن الحدود الصحية.

أما الرصاص – وهو من أكثر العناصر إثارة للقلق – فإن مستواه في بعض شبكات المياه المراقبة كان أقل من 0.0001 ملغم/لتر. ليتجاوز هذا الحد المسموح به، ستحتاج إلى غلي 20 لترًا من الماء حتى تحصل على كوب واحد فقط بتركيز ضار. وهذا مستحيل عمليًا في غلاية منزلية.

الطعم

أكثر ما قد يتغير هو نكهة الماء. البعض يشعر بأن مذاق الماء المغلي أكثر من مرة يصبح مختلفًا قليلًا. السبب في ذلك قد يكون: فقدان الأكسجين الذائب أثناء الغليان. وتغير بسيط في تركيبة المعادن.

لكن هذا أمر لا يتعلق بالصحة، بل بالتفضيل الشخصي فقط. ومعظم الناس لا يلاحظون فرقًا كبيرًا.

لا داعي للذعر!

إذا كنت تستخدم ماءً صالحًا للشرب، فلا داعي لإفراغ الغلاية في كل مرة. يمكنك إعادة غلي الماء بأمان تام. فالخطر الحقيقي ليس في الغلي، بل في المعلومات الخاطئة المتداولة بلا أساس علمي، ونظف الغلاية بانتظام لتجنب التراكمات الكلسية.