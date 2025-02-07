بذور الشيا والشمندر.. المشروب السحري لبدء يومك

يعد ماء بذور الشيا والشمندر مشروبًا صحّيًا ومفيدًا لبدء يومك،فهو يمنحك العديد من الفوائد الصحية، بدءًا من تحسين صحة الجهاز الهضمي ودعم القلب والأوعية الدموية إلى تعزيز الطاقة وإدارة الوزن.

كما يساعد هذا المشروب الغني بالعناصر الغذائية على إزالة السموم من الكبد، وتحسين صحة الجلد، وتعزيز الوظائف الإدراكية. هذا المشروب القوي المليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يمكن أن يحسن بشكل كبير من الصحة العامة عند تناوله على معدة فارغة.

ومشروب ماء بذور الشيا والشمندر هو مرطب ومعزز للصحة العامة أيضًا. وهو غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات مثل B9 (حمض الفوليك) و C ومعادن أساسية أخرى مثل الحديد والبوتاسيوم، و يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم ويعزز القدرة على التحمل. كما أن بذور الشيا مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين والمعادن الأخرى، وفقا لتقرير لصحيفة" تايمز اوف إنديا".

القيمة الغذائية لبذور الشيا

أكد الأطباء أن ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا توفر 138 سعرة حرارية و 4.7 جرام بروتين و 8.7 جرام دهون (معظمها أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب) و 12 جرام كربوهيدرات و 10 جرام ألياف.

القيمة الغذائية لبذور البنجر

كشف خبراء التغذية أن كوبًا واحدًا من البنجر يوفر 58 سعرة حرارية و 2.2 جرام بروتين و 0.2 جرام دهون و 13 جرامًا من الكابرون و 3.8 جرام ألياف و 9.2 جرام سكر.

البنجر هو نبات جذري غني بالعناصر الغذائية ومليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية. وهو مصدر ممتاز لحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنجنيز، مما يعزز صحة القلب وإنتاج الطاقة. وغني بمضادات الأكسدة والنترات الغذائية، ويدعم البنجر تحسين تدفق الدم ويخفض ضغط الدم ويعزز أداء التمارين الرياضية، مما يجعله غذاءً خارقًا. ويساعد البنجر في تطهير الكبد وطرد السموم، مما يعزز الصحة العامة.

7 أسباب تجعلك تبدأ يومك بهذا المشروب:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بذور الشيا غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتعزز حركة الأمعاء المنتظمة. كما أنها تساعد على تجنب الإمساك.

ويحتوي البنجر على ألياف حيوية تدعم نمو البكتيريا المعوية المفيدة. مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية البنجر غني بالنترات، والتي تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق تحسين صحة الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.

من ناحية أخرى، بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد مفيدة لصحة القلب عن طريق تقليل الالتهابات وخفض مستويات الدهون الثلاثية.

تعزيز الطاقة

يقال أن هذا الخليط يعزز مستويات الطاقة بشكل عام. البنجر غني بالنترات التي يمكن أن تحسن إمداد الجسم بالأكسجين مما يساعد على تعزيز القدرة على التحمل وتقليل التعب.

من ناحية أخرى، توفر بذور الشيا إطلاقًا سلسًا للطاقة بسبب محتواها العالي من البروتين والدهون الصحية.

إنقاص الوزن

من المعروف أن هذه البذور المتواضعة تساعد في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء وتقليل تناول السعرات الحرارية بشكل عام. كما يقال أن البنجر يساعد في إدارة الوزن من خلال تحسين التمثيل الغذائي ودعم وظائف الكبد.

إزالة السموم من الكبد

يساعد البنجر في إزالة السموم من الكبد ويساعد في التخلص منها. يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات مثل البيتين التي تساعد في حماية الكبد.

مفيد للبشرة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر، بما في ذلك البيتالين، في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل التهاب الجلد، مما يساعد على تعزيز لون البشرة، وتساعد بذور الشيا الغنية بالأحماض الدهنية في الحفاظ على ترطيب البشرة ومرونتها.

تحسين الوظائف الإدراكية

يُعرف البنجر بفوائده الإدراكية المحتملة بسبب محتواه من النترات، والتي يمكن أن تحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتعزز الوظائف الإدراكية.

كما تدعم بذور الشيا الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية صحة الدماغ من خلال تعزيز النمو العصبي وتقليل الالتهابات.

مكافحة الالتهابات

تحتوي البيتالين الموجودة في البنجر على خصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الألم والتورم.

كما تعمل النترات الموجودة في عصير البنجر على تحسين استخدام الأكسجين والقدرة على التحمل، مما يجعله شائعًا بين الرياضيين. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والبيتين، مما يساعد على وظائف الكبد والتخلص من السموم.