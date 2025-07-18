كيف يعيد فنجان قهوة "برمجة" دماغك؟.. دراسة صادمة تكشف الحقيقة

قد يبدو تناول فنجان قهوة بعد الظهر فكرة جيدة لمقاومة النعاس واستكمال اليوم، لكن بحثاً علمياً جديداً يحذر من أن الكافيين يغير طريقة عمل دماغك أثناء النوم.

في دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة مونتريال، اكتشف العلماء أن شرب كوبين من القهوة فقط بعد منتصف اليوم يمكن أن يؤثر بشكل ملحوظ على نشاط الدماغ الليلي، ويعرقل جودة النوم حتى لو لم يمنعك الكافيين من النوم فعلياً.

قام الباحثون بدراسة 40 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 20 و58 عامًا. وخلال ليلتين منفصلتين في عيادة النوم، تناول المشاركون إما 200 ملغ من الكافيين (ما يعادل كوبين من القهوة)، أو دواء وهمي، ثم تم رصد نشاط أدمغتهم باستخدام تخطيط كهربائي للدماغ (EEG).

النتائج كانت واضحة: الكافيين يقلل من عمق النوم ويزيد من تعقيد إشارات الدماغ، مما يعني أن الدماغ يظل في حالة نشاط جزئي أثناء فترات من المفترض أن تكون مخصصة للراحة التامة واستعادة الطاقة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

النوم غير العميق

يركز التأثير السلبي للكافيين بشكل خاص على مرحلة النوم غير الحركي (Non-REM)، وهي المرحلة التي يُفترض أن يتباطأ فيها نشاط الدماغ، ويبدأ الجسم في إصلاح الأنسجة وتجديد المناعة.

لكن تحت تأثير الكافيين، بدا الدماغ وكأنه عالق في وضعية "اليقظة"، مع إشارات كهربائية أكثر تسطحاً وعشوائية، ما يشير إلى حالة من "الاستثارة العصبية" المستمرة حتى أثناء النوم.

الشباب أكثر تأثراً

وجد الباحثون أن الأشخاص الأصغر سناً (20-27 سنة) كانوا أكثر عرضة لتأثير الكافيين، ربما بسبب امتلاكهم عدداً أكبر من مستقبلات الأدينوزين – وهي الجزيئات التي يعطلها الكافيين ليمنحنا شعوراً باليقظة.

لكن حتى كبار السن لم يكونوا محصنين، فقد تأثروا أيضاً أثناء مراحل النوم العميق، ما يعني أن تأثير الكافيين على جودة النوم لا يرحم أحداً.

تحذير مهم لعشاق القهوة بعد الظهر

تقول الدراسة: صحيح أن الكافيين لا يمنع النوم بالضرورة، لكنه يجعل الدماغ ينام "بشكل سطحي"، ما يعيق التعافي الطبيعي للجسم والعقل. وهذا الخلل يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى مشكلات صحية تبدأ من ضعف التركيز، وتصل إلى أمراض مزمنة كالسمنة والقلب والسكري.

هل يجب التوقف عن شرب القهوة؟

ليس تماماً. ولكن، من الأفضل تجنب الكافيين بعد الساعة 2 ظهرًا إن كنت ترغب في نوم هادئ ومريح. القهوة الصباحية جيدة، لكن بعد الظهر قد تعني اضطراباً ليلياً في صمت.