ماذا تفعل ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل يومياً لجسمك؟

يقدم الزنجبيل ومسحوق الزنجبيل العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تحسين الهضم وتعزيز المناعة وتسكين الآلام بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

يمكن أن تساعد ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل يوميًا في إنقاص الوزن عن طريق تعزيز التمثيل الغذائي.

الزنجبيل الطازج والمطحون

في حين أن الزنجبيل الطازج غالبًا ما يكون الخيار المفضل للكثيرين، إلا أنه يمكن أيضًا تحويله إلى مسحوق الزنجبيل لعمر تخزين أطول. فالزنجبيل المجفف أقوى من الزنجبيل الطازج.

ويوصي الخبراء بتجفيف الزنجبيل للاستخدام طويل الأمد لأن الزنجبيل الطازج جاف وحار بطبيعته.

ما هي كمية مسحوق الزنجبيل التي يمكنك تناولها في اليوم الواحد؟

الزنجبيل المجفف أقوى من الزنجبيل الطازج ويحتوي على كمية مركزة من العناصر الغذائية. يتم تصنيعه عن طريق تجفيف وطحن الجذر. يمكن تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون يوميًا.

يمكن أن يوفر مركب الجينجيرول، وهو مركب موجود بشكل طبيعي في التوابل، مجموعة من الفوائد بما في ذلك تخفيف الغثيان وتسكين الآلام. كما أنه يساعد على موازنة مستويات السكر في الدم وتغذية عقلك.

وفيما يلي بعض فوائد مسحوق الزنجبيل:

الهضم

يساعد الزنجبيل المجفف والمطحون في الهضم ويساعد الجسم على معالجة الطعام بكفاءة أكبر. ويمكن للأشخاص الذين يواجهون مشاكل مثل عسر الهضم أو الانتفاخ أو الغثيان تناول مسحوق الزنجبيل لتخفيف الأعراض بسرعة. يمكن أن تساعد الجرعة اليومية في إبعاد مشاكل الجهاز الهضمي. يوصى به بشكل خاص بعد الوجبات الثقيلة.

يعزز المناعة

يمكن أن توفر ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في الشاي أو الأطعمة الأخرى جرعة سخية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك. مركب جينجيرول، الذي يعطي الزنجبيل طعمه ورائحته المميزة، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تعزز دفاعات الجسم. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في موسم الإنفلونزا المستمر.

تخفيف الألم

الزنجبيل له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد تناول مسحوق الزنجبيل في تقليل الالتهاب في الجسم، وهو أمر مفيد لحالات مثل التهاب المفاصل وآلام العضلات والألم المزمن. ويمكن أن يساعد تناوله بانتظام في تخفيف الألم والتصلب. وجدت دراسة نُشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي في عام 2009 أن مسحوق الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل آلام العضلات ووجعها، وفقا لصحيفة" تايمز أو إنديا".

فقدان الوزن

مسحوق الزنجبيل هو وسيلة مريحة لفقدان الوزن ويمكن أن يكون حليفك الثمين في رحلة اللياقة البدنية الخاصة بك. تشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، مما يساعد في فقدان الدهون.

من خلال تعزيز التأثيرات الحرارية في جسمك، فإنه يعزز حرق الدهون ويساعد في الحد من الجوع. يمكن أن تساعد ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في الصباح مضافة إلى الماء أو الشاي في تهيئة المسرح ليوم أكثر نشاطًا وحيوية.

تم تأكيد هذه الفوائد من خلال دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2015 والتي أظهرت أن مسحوق الزنجبيل ساعد في زيادة نشاط حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائي.

الزنجبيل الطازج كثير العصير ويحتوي على المزيد من الألياف. عادة ما يكون له طعم أخف من الزنجبيل الجاف مما يزيل محتواه المائي ويزيد من مدة صلاحيته. يستخدم الزنجبيل الطازج في الطهي أو العصائر أو الشاي، بينما يكون مسحوق الزنجبيل أكثر تركيزًا وله طعم حار وحار.

إضافة مسحوق الزنجبيل إلى نظامك الغذائي

يمكن دمج مسحوق الزنجبيل في روتينك اليومي:

شاي الزنجبيل :

يمكن لرشفة من شاي الزنجبيل الساخن أن تنعشك لليوم التالي وتدفئك في صباح الشتاء. أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى الماء الساخن مع العسل والليمون للحصول على شاي مهدئ ومضاد للالتهابات.

العصائر:

يمكن أيضًا إضافة مسحوق الزنجبيل إلى عصائر الفاكهة أو الخضار لتعزيز التغذية ونكهة فريدة.

الحساء والأطباق المقلية:

يمكن لرشة من مسحوق الزنجبيل أن تحول الكاري والحساء والأطباق المقلية وتضفي عليها نكهة دافئة وعطرية.

الخبز:

يستخدم مسحوق الزنجبيل أيضًا في خبز خبز الزنجبيل والبسكويت والكعك وغيرها من الأطعمة للحصول على نكهة مميزة.

المكملات الغذائية :

يمكن العثور على مسحوق الزنجبيل في العديد من المكملات الغذائية الصحية، بما في ذلك الكبسولات، مما يسهل الاستمتاع بالفوائد في شكل مركّز.