مفتاح الوقاية من البرد والإنفلونزا.. ما هي مصادر فيتامين "سي"؟

يعد فيتامين "سي" مفتاح الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، ويوجد في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، بما في ذلك الحمضيات والفراولة والفلفل الحلو والبروكلي.

ويساعد فيتامين سي جهاز المناعة على العمل بشكل صحيح ويحمي الخلايا ويعزز التئام الجروح من خلال المساعدة في إنتاج الكولاجين ، كما انه يحسن امتصاص الجسم للحديد.

ومع استمرار الفيروسات في فصل الشتاء يوصي الأطباء بدمج فيتامين سي في النظام الغذائي لأنه يساعد في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا بشكل كبير.

الليمون

تحتوي حبة ليمون واحدة تزن 100 غرام على 53 مليغرامًا من فيتامين سي، لذا امزج الفاكهة في نظامك الغذائي - سواء في الأطباق الحلوة أو المالحة.

الجريب فروت

يحتوي الجريب فروت الصغير على 68.8 مليغرامًا من فيتامين سي.

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الحلو على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين سي. وهو أحد أغنى المصادر الغذائية لهذا العنصر الغذائي الأساسي.

البروكلي

يحتوي البروكلي الذي يزن 100 جرام على 89.2 ملجم من فيتامين د. يمكن تناول هذه الخضار، التي نشأت في إيطاليا، نيئة أو مطبوخة.

اللفت

يحتوي كل كوب واحد من اللفت على 27.3 ملليغرام من فيتامين سي. كما يعد من الخضار المليئة بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية.

الطماطم

تمد حبة متوسطة الحجم من الطماطم الجسم بـ20 ملليغرام من فيتامين سي، وتقل هذه الكمية في الطماطم المطبوخة.

البطاطا

تمد حبة من البطاطا الجسم بـ20 ملليغرام من فيتامين سي، إضافًة للبوتاسيوم والألياف.

الأناناس

ويحتوي كوب من الأناناس الطازج المقطع إلى مكعبات على 79 ملليغرام من فيتامين سي، وهو ما تحتاجه بالضبط لتعزيز جهاز المناعة لديك.

البرتقال

يحتوي كل كوب من عصير البرتقال على 97 مليغراما من فيتامين سي.

المانجا

يوفر تناول كل كوب من المانجا 60.1 مليغراما من فيتامين سي.

الكيوي

تحتوي حبة متوسطة الحجم من الكيوي على 70 مليغراما من فيتامين سي.

كما يحتوي الكيوي على الألياف، والفلافانويد، والكاروتينات التي تساعد في حماية الخلايا.

الشمام

يعد الشمام أحد مصادر فيتامين سي، حيث يمكن الحصول على 30 مليغراما من فيتامين سي عند تناول نصف كوب من الشمام.

البطيخ

يمكن الحصول على فيتامين سي من البطيخ، حيث يحتوي كوب منه على 12.5 مليغراما من فيتامين سي.

الجوافة

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي الجوافة على 37 سعرة حرارية فقط، و8 جرامات من الكربوهيدرات، و3 جرامات من الألياف، و125 ملجم من فيتامين سي لكل ثمرة.