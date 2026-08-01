تخفي سراً غذائياً.. لا ترمِ خيوط الموز





عندما تقشر ثمرة الموز، فإن أول ما يلفت الانتباه هو تلك الخيوط الرفيعة التي تلتصق بالثمرة، والتي يسارع كثيرون إلى إزالتها والتخلص منها قبل تناولها. لكن هذه الأجزاء الصغيرة ليست بقايا عديمة الفائدة كما يعتقد البعض، بل هي جزء طبيعي من تكوين الموز، ولها دور مهم داخل النبات.

السر الذي لا يعرفه كثيرون أن خيوط الموز هي أنسجة نباتية لها دور أساسي في نقل الغذاء داخل الثمرة، وقد تحمل أنواعًا إضافية من الألياف والمركبات النباتية.

تُعرف هذه الخيوط باسم حزم اللحاء، وهي أنسجة تعمل كشبكة نقل داخل الثمرة، إذ تساعد على توصيل السكريات والعناصر الغذائية الناتجة عن عملية البناء الضوئي إلى مختلف أجزاء النبات أثناء نموه. وبسبب هذه الوظيفة، تتميز هذه الأجزاء ببنية أكثر صلابة من لب الموز، لأنها مصممة لتحمل عملية النقل والحفاظ على سلامة الثمرة.

ورغم عدم وجود دراسات كثيرة ركزت على القيمة الغذائية لحزم اللحاء بشكل مستقل، يرى خبراء التغذية أن تركيبها قد يختلف عن لب الموز العادي، لأنها تؤدي وظيفة مختلفة داخل النبات. كما أنها تحتوي على أنواع أكثر تنوعا من الألياف والمركبات النباتية التي تمنحها خصائص مختلفة.

ولا تختلف هذه الخيوط عن بقية أجزاء الموز من حيث كونها صالحة للأكل، فهي لا تسبب ضررا عند تناولها، بل تضيف كمية إضافية من الألياف إلى النظام الغذائي. أما ثمرة الموز نفسها فتُعد مصدرًا مهمًا للعديد من العناصر الغذائية، فهي غنية بالبوتاسيوم، وفيتامين B6، وفيتامين C، والمغنيسيوم، والمنغنيز، إضافة إلى مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة.

ولا يتوقف الأمر عند خيوط الموز فقط، فقشرة الموز أيضا تحتوي على عناصر غذائية، رغم أن قوامها القاسي وطعمها المر يجعلان تناولها غير شائع. ويمكن الاستفادة منها بطريقة أخرى، مثل نقعها في الماء لعدة أيام ثم استخدام الماء الناتج لري النباتات، ما يساعد على نقل بعض العناصر الموجودة فيها.