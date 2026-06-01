توقف عن وضع هذه الأطعمة في الثلاجة

يعتقد كثيرون أن الثلاجة هي المكان المثالي لحفظ جميع الأطعمة وإطالة عمرها، لذلك يضعون فيها كل ما يشترونه تقريباً بمجرد العودة من التسوق. لكن المفاجأة أن بعض الأطعمة الشائعة لا تستفيد من التبريد، بل قد تفقد جزءاً من نكهتها وقوامها الطبيعي، بل وتتلف بشكل أسرع في بعض الحالات.

ويؤكد خبراء التغذية وسلامة الغذاء أن التخزين الخاطئ لا يهدر المساحة داخل الثلاجة فحسب، بل يحرم المستهلك أيضاً من المذاق الحقيقي والجودة التي دفع ثمنها.

الطماطم عدو البرودة

تُعد الطماطم من أكثر الأطعمة التي تتأثر بالتبريد، إذ أن درجات الحرارة المنخفضة تعطل عملية النضج الطبيعية وتؤثر في تركيبها الداخلي، ما يجعلها أقل عصارة ويفقدها جزءاً كبيراً من نكهتها المميزة.

وينصح بحفظها في درجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

البطاطس يتغير طعمها

عند وضع البطاطس في الثلاجة، يتحول جزء من النشا الموجود فيها إلى سكريات، وهو ما قد يغير مذاقها وملمسها عند الطهي.

لذلك يوصي الخبراء بحفظها في مكان بارد وجاف ومظلم، مع تجنب تخزينها بالقرب من البصل.

البصل

الرطوبة داخل الثلاجة تجعل البصل أكثر عرضة للتعفن واللين السريع،

والأفضل تخزينه في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الرطوبة، مع إبقائه منفصلاً عن البطاطس لتجنب تسريع تلفهما.

الثوم

يحتاج الثوم إلى بيئة جافة ومعتدلة الحرارة. أما داخل الثلاجة فقد يبدأ في الإنبات أو يصبح مطاطياً ويفقد نكهته القوية، ويُفضل حفظه في سلة أو وعاء يسمح بمرور الهواء.

الموز

يواصل الموز النضج بعد قطفه، لكن درجات الحرارة المنخفضة تبطئ هذه العملية بشكل كبير، وقد يتحول لون القشرة إلى الأسود داخل الثلاجة، حتى وإن بقي اللب صالحاً للأكل، لذلك يُنصح بتركه في المطبخ حتى يكتمل نضجه.

الأفوكادو

إذا كان الأفوكادو غير ناضج، فإن وضعه في الثلاجة سيؤخر نضجه بشكل ملحوظ، أما بعد أن يصبح جاهزاً للأكل، فيمكن تبريده لفترة قصيرة لإبطاء النضج الزائد.

القهوة تمتص الروائح بسهولة

يعتقد البعض أن الثلاجة تحافظ على القهوة، لكن الحقيقة أنها قد تؤثر في جودتها، فحبوب القهوة والبن المطحون يمتصان الروائح المحيطة بسهولة، ما قد ينعكس على النكهة النهائية للمشروب، ويُنصح بحفظ القهوة في وعاء محكم الإغلاق داخل مكان جاف ومظلم.

العسل

العسل من أكثر الأغذية استقراراً بطبيعته، والتبريد قد يؤدي إلى تبلوره وتغير قوامه.

لذلك يكفي الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة داخل عبوة محكمة الإغلاق.

الخبز

على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الخبز يفقد طراوته بسرعة أكبر داخل الثلاجة، وإذا كانت هناك حاجة لتخزينه لفترة طويلة، فإن التجميد يعد خياراً أفضل من التبريد.

الريحان والأعشاب العطرية

بعض الأعشاب الطازجة مثل الريحان تتأثر بشدة بالبرودة، إذ تذبل أوراقها سريعاً وتمتص الروائح الموجودة في الثلاجة، وينصح بوضعها في كوب يحتوي على كمية قليلة من الماء وحفظها في المطبخ، تماماً كما تُحفظ الزهور.

ويوضح الخبراء أن بعض الأطعمة تحتاج إلى الاستمرار في النضج بعد الحصاد، بينما تتأثر أخرى بالرطوبة أو البرودة أو فقدان التهوية، ولهذا فإن وضع كل شيء داخل الثلاجة قد يؤدي إلى: فقدان النكهة الطبيعية، تغير القوام والملمس، تسريع التلف في بعض الحالات، هدر مساحة التخزين دون فائدة حقيقية.

التخزين الذكي

هذا لا يعني الاستغناء عن الثلاجة، بل استخدامها بالشكل الصحيح، فمعرفة الأطعمة التي تحتاج إلى التبريد وتلك التي تفضل البقاء في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يحافظ على جودة الطعام لفترة أطول، ويوفر مساحة إضافية داخل الثلاجة، ويمنحك مذاقاً أفضل عند تناول الأطعمة الطازجة.

لذلك، قبل أن تضع مشترياتك القادمة في الثلاجة، قد يكون من المفيد التوقف للحظة والتأكد مما إذا كانت البرودة ستخدمها فعلاً أم ستسلبها نكهتها التي اشتريتها من أجلها.