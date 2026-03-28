ثلاجتك ليست آمنة.. 4 أطعمة تهدد حياتك





إذا كنت من محبي تناول بقايا الطعام، مثل البيتزا الباردة أو الأرز المقلي، فمن المهم أن تكون حذرًا بشأن مدة تخزينها في الثلاجة لتجنب خطر التسمم الغذائي. وفقاً لعالمة الأحياء الدقيقة الدكتورة بريمروز فريستون من جامعة ليستر، بعض الأطعمة التي يبدو أنها آمنة يمكن أن تشكل خطرا كبيرا إذا لم تُخزن بشكل صحيح.

البيتزا

تعتبر البيتزا المتبقية واحدة من أكثر الأطعمة المفاجئة التي تشكل خطرا، ليس فقط بسبب اللحوم أو الجبن، بل أيضا بسبب الأعشاب والتوابل المجففة مثل الريحان والأوريجانو والفلفل، التي يمكن أن تحمل البكتيريا مثل السالمونيلا والمطثية الحاطمة. حتى لو تم طهي البيتزا جيدًا، فإن تركها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يسمح للجراثيم بالنمو بسرعة. لذلك، يجب تغطية البيتزا ووضعها في الثلاجة فورا، ويُنصح بتناولها خلال يومين.

الدجاج

أما الدجاج المطبوخ، فيعتبر سريع التلف بسبب محتواه العالي من الماء وانخفاض الحموضة، ما يسهل نمو البكتيريا. يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، لكن من الضروري التأكد من أنه مطهو بالكامل وعدم تناول أي جزء يحتوي على دم.

الأرز

بالنسبة لأطباق الأرز المتبقي، سواء كان أرزًا عاديًا، أو أرزًا مقليًا، أو ريزوتو، أو بوريتو، فهي قد تحمل بكتيريا العصوية الشمعية. هذه البكتيريا قد تبقى على شكل أبواغ مقاومة للحرارة حتى بعد الطهي، وإذا تُرك الأرز في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، يمكن أن تنبت هذه الأبواغ وتنتج سمومًا تسبب القيء والإسهال. لتجنب ذلك، يجب تبريد الأرز بسرعة بعد الطهي وتناوله خلال 24 ساعة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

الأطعمة المعلبة

أما الأطعمة المعلبة أو شديدة الحموضة، مثل الطماطم، فيمكن تخزينها لمدة خمسة إلى سبعة أيام إذا تم تغطيتها وتبريدها، بينما الأطعمة منخفضة الحموضة مثل اللحوم، الأسماك، الفواكه، الخضروات، والمعكرونة، يجب تناولها خلال ثلاثة أيام فقط.

تلخص الدكتورة فريستون أن المفتاح لتجنب التسمم الغذائي هو تخزين بقايا الطعام بسرعة بعد الطهي، تغطيتها جيدا، والالتزام بالفترات الزمنية الآمنة. وبذلك يمكن الاستمتاع بالوجبات المتبقية دون المخاطرة بالصحة، مع التأكد من تناولها خلال يوم أو يومين على الأكثر.