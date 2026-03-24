سبب صادم.. لماذا يؤدي الأناناس الطازج إلى نزيف فمك؟

قد يبدو الأناناس فاكهة استوائية لذيذة ومنعشة، لكنه قد يترك لدى بعض الأشخاص تجربة غير مريحة، تصل أحيانا إلى الشعور بالحرقان أو حتى نزيف خفيف داخل الفم. هذا التأثير الغريب له تفسير علمي واضح، يرتبط بمكونات طبيعية داخل هذه الفاكهة.

يحتوي الأناناس على إنزيم يُعرف باسم البروميلين، وهو مركب قادر على تكسير البروتينات. يُستخدم هذا الإنزيم في الصناعات الغذائية لتطرية اللحوم، لكنه لا يفرّق بين البروتينات الموجودة في الطعام وتلك الموجودة في أنسجة جسم الإنسان. وعند تناول الأناناس الطازج، يبدأ البروميلين بالتأثير على الخلايا الحساسة في الفم، خصوصا في اللسان واللثة، ما يسبب إحساسا بالوخز أو اللدغ.

في بعض الحالات، ومع تناول كميات كبيرة أو لدى الأشخاص ذوي الفم الحساس، قد يؤدي هذا التفاعل إلى تهيّج ملحوظ أو حتى نزيف بسيط. ولا يتوقف الأمر عند البروميلين فقط، إذ يساهم الحمض الطبيعي الموجود في الأناناس في زيادة حدة هذا التأثير، حيث يضعف الطبقة السطحية للخلايا ويجعلها أكثر عرضة للتلف. كما تحتوي بعض ثمار الأناناس على بلورات دقيقة قد تسبب خدوشًا مجهرية، تزيد من الإحساس بعدم الراحة.

ورغم أن هذه الأعراض قد تبدو مقلقة، فإن الخبراء يؤكدون أنها في الغالب مؤقتة وغير خطيرة. إذ يمتلك الجسم القدرة على تجديد خلايا الفم بسرعة، ما يعني أن التأثير يختفي عادة خلال وقت قصير. ومع ذلك، تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر تبعًا لحساسية الفم والكمية المستهلكة.

ولتفادي هذه المشكلة، يُنصح بتناول الأناناس المطبوخ أو المعلّب، لأن الحرارة تُعطّل إنزيم البروميلين وتقلل من تأثيره. كما يُفضّل الاعتدال في الكمية وتجنّب تناوله على معدة فارغة.

فوائد الأناناس

تحسين الهضم

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يساعد على تكسير البروتينات، ما يسهل عملية الهضم ويقلل عسر الطعام.

تقوية المناعة

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتقوية الجهاز المناعي.

دعم صحة القلب

البروميلين يقلل من لزوجة الدم ويساعد على تحسين الدورة الدموية، ما يخفف من احتمالية حدوث جلطات.

صحة الجلد

فيتامين C يساعد على إنتاج الكولاجين، ويحافظ على مرونة البشرة ويقلل التجاعيد.

مضاد للالتهابات

يساعد على تخفيف التورم والالتهابات في الجسم، بما في ذلك العضلات والمفاصل.

تعزيز المزاج والطاقة

السكر الطبيعي في الأناناس يمنح طاقة سريعة، ورائحته وطعمه يمكن أن تحسن المزاج والشعور بالانتعاش.

صحة العظام

يحتوي على المنغنيز الذي يدعم قوة العظام ويساعد في تكوين الأنسجة الضامة.