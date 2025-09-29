لغز طول العمر.. أعداد المعمّرين في ألمانيا تقفز 25% و"فيسبادن" تكشف سر سيطرة النساء!

كشفت إحصاءات رسمية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في" فيسبادن" ،أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام على الأقل في ألمانيا وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى حوالي 17 ألفاً و900 شخص.

وأعلن المكتب أن هذا العدد يمثل ارتفاعاً بنحو الربع مقارنة بعام 2011. وتُشكل النساء الغالبية العظمى من المعمرين في ألمانيا، حيث بلغت نسبتهن حوالي 84%.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن "نسبة الفئة العمرية فوق المئة عام من إجمالي السكان قد ارتفعت أيضا"، من معدل 1.8 فرد لكل 10 آلاف نسمة عام 2011 إلى 2.1 عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان بها أعلى عدد من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام فأكثر في العالم.

وجاء في بيان المكتب: "يتزايد عدد ونسبة المعمرين في جميع أنحاء العالم، وإن كان ذلك بمستوى أقل من ألمانيا، بينما كان هناك 0.4 معمر لكل 10 آلاف نسمة في عام 2011، وصل المعدل إلى 0.7حتى عام 2024".

وأشار المكتب إلى أن هذا الرقم يستند إلى توقعات الأمم المتحدة.

ووفقا للبيانات، تجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام على الأقل في جميع أنحاء العالم نصف مليون شخص عام 2024، وشكلت النساء 81% منهم.

وعاش معظم المعمرين العام الماضي في اليابان (121 ألف معمر) والولايات المتحدة (70 ألفا) والصين (43 ألفا).