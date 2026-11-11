لغز الزهايمر يقترب من الحل.. دراسة عالمية تكشف مفاجآت في خلايا الدماغ

في خطوة علمية قد تعيد رسم فهم الباحثين لمرض الزهايمر، كشفت دراسة جينية هي الأكبر من نوعها حتى الآن، وشملت بيانات نحو 2.8 مليون شخص من خلفيات وراثية متنوعة، عن مؤشرات جديدة تساعد على تفسير الآليات البيولوجية المرتبطة بالمرض، وتفتح مسارات بحثية واعدة لتطوير علاجات مستقبلية.

وتمكن فريق دولي من الباحثين، بقيادة جامعة أمستردام الحرة في هولندا، من تحديد 127 منطقة في الحمض النووي البشري ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالزهايمر، من بينها 48 منطقة لم يسبق تحديد ارتباطها بالمرض في دراسات سابقة.

كما كشفت النتائج عن دور محتمل لا يقتصر على خلايا المناعة في الدماغ، بل يمتد إلى أنواع محددة من الخلايا العصبية التي قد تسهم في تطور المرض.

ونُشرت الدراسة في مجلة «Nature» العلمية، واستندت إلى تحليل البيانات الوراثية لنحو 2.8 مليون شخص، بينهم 183 ألفاً و620 مصاباً بألزهايمر، ما أتاح للباحثين تكوين صورة أكثر تفصيلاً عن العوامل الجينية والعمليات الحيوية التي قد تؤثر في نشأة المرض وتطوره.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل التوقعات بارتفاع أعداد المصابين بالخرف عالمياً إلى أكثر من 150 مليون شخص بحلول عام 2050، فيما يُعد ألزهايمر السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالخرف، الأمر الذي يجعل فهم أسبابه البيولوجية وتحديد أهداف علاجية جديدة أولوية متزايدة للأبحاث الطبية.

وأظهرت الدراسة تعزيز الأدلة العلمية على أهمية الخلايا الدبقية الصغيرة (Microglia)، وهي خلايا مناعية متخصصة داخل الدماغ، تعمل بوصفها خط الدفاع الأول عن أنسجته، من خلال التخلص من المواد الضارة وبقايا الخلايا التالفة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة العصبية.

ويرى الباحثون أن ربط العوامل الوراثية المرتبطة بالزهايمر بالوظائف التي تؤديها هذه الخلايا يوفر فهماً أكثر دقة لكيفية مساهمة اضطرابات العمليات المناعية في الدماغ في تطور المرض.

لكن المفاجأة الأبرز في الدراسة تمثلت في رصد مؤشرات جينية مرتبطة، للمرة الأولى، بأنواع محددة من الخلايا العصبية، وهي الخلايا المسؤولة عن استقبال المعلومات ونقل الإشارات داخل الدماغ والجهاز العصبي.

خلايا عصبية

وتشير هذه النتائج إلى أن بعض أنواع الخلايا العصبية قد تكون أكثر ارتباطاً بالاستعداد الوراثي للإصابة بالزهايمر مما كان يُعتقد سابقاً، وهو ما يوسع نطاق الأبحاث التي ركزت في السابق بدرجة كبيرة على دور الجهاز المناعي في الدماغ.

قيمة جديدة

وقالت دانييل بوستهما، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة أمستردام الحرة، إن العلماء كانوا يدركون بالفعل أهمية العمليات المناعية في مرض ألزهايمر، لكن القيمة الجديدة لهذا البحث تكمن في قدرته على ربط عوامل الخطر الجينية بعمليات بيولوجية أكثر تحديداً، إلى جانب الكشف عن أدلة تشير إلى مشاركة أنواع أخرى من خلايا الدماغ.

وأضافت أن هذه النتائج تقدم صورة أكثر تفصيلاً للآليات البيولوجية الكامنة وراء المرض، وتوفر اتجاهات جديدة يمكن استكشافها في البحث عن علاجات محتملة.