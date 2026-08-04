دراسة: الإفراط في مشاهدة التلفزيون يؤثر في سلامة العقل

كشفت دراسة أمريكية أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون، لاسيما في مرحلة منتصف العمر، يؤثر في سلامة العقل بعد فترة قد تصل إلى قرابة عشرين عاماً. وأكد فريق بحثي من كلية دورنسايف للآداب والعلوم والأحياء والتابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا، أن مشاهدة التلفزيون بشكل مفرط يؤدي إلى تغيرات تتعلق بمناطق الذاكرة والوظائف المعرفية وقد يفضي إلى الإصابة بالخرف.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "الزهايمر والخرف" المتخصصة، قام الفريق البحثي بمتابعة الحالة الصحية لنحو 1700 شخص بالغ خلال الفترة ما بين عامي 1987 و1989. وكانت أعمار المتطوعين آنذاك تبلغ نحو 53 عاماً في المتوسط. وكان المشاركون في التجربة يسجلون الفترات التي يقضونها أمام شاشة التلفزيون، إضافة إلى فترات عملهم على مدار اليوم.

وبعد مرور عشرين عاماً، أظهرت صور الرنين المغناطيسي اختلافاً كبيراً بين عقول الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون، وبين الأشخاص الذين لا يشاهدون التلفزيون "مطلقاً" أو يشاهدونه "نادراً" على حد وصفهم.

اتضح أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون "في أغلب الأحيان" تراجع لديهم حجم بعض أجزاء المخ، بما في ذلك المناطق المرتبطة بالذاكرة وكذلك الفصان الأمامي والقذالي في المخ، وهي المناطق المرتبطة بوظائف التخطيط والانتباه واتخاذ القرارات ومعالجة المدخلات البصرية.

وعلى العكس، أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يقضون ساعات أطول في العمل يكون لديهم فصوص أمامية وقذالية أكبر حجماً، وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن الكثير من الوظائف المكتبية تتطلب تركيزاً مستمراً ومهارات في حل المشكلات والتواصل، وأشكالاً أخرى من الانخراط العقلي.

وقال الباحث ناتان فيتر عضو فريق الدراسة من كلية دورنسايف في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية: "نشجع الأشخاص على عدم تمضية وقت طويل في الجلوس أمام التلفزيون، والالتزام بتوصيات الخبراء بشأن طرق الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ، لأن هذه الاختيارات تنطوي على تأثير عميق في سلامة العقل".





