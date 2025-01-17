يعد المشي وسيلة فعالة ومنخفضة التأثير لفقدان الوزن، إليك بعض الطرق السهلة والممتعة لفقدان الوزن بمجرد المشي فقط، وهو أحد أبسط الطرق وأكثرها فعالية لفقدان الوزن، ويمكن لأي شخص القيام به، سواء قمت بزيادة سرعتك، أو إضافة بعض الأوزان أو جعلها نزهة اجتماعية، فإن هذه التعديلات البسيطة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك.

وفي تقرير لموقع " تايمز اوف إنديا" حدد 5 طرق فعالة لإنقاص الوزن عن طريق المشي فقط وهي :

المشي السريع

لا تحتاج إلى الركض في ماراثون لرؤية النتائج. بمجرد المشي بشكل أسرع يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

فعندما تزيد من سرعتك، يرتفع معدل ضربات قلبك، مما يسمح لك بحرق المزيد في وقت أقلن وهذا ما يسمى " المشي السريع ".

للقيام بذلك، ركز على اتخاذ خطوات سريعة مع الحفاظ على انخراط جذعك وتأرجح ذراعيك لإضافة كثافة. لست بحاجة إلى الركض بسرعة - فقط قم بالإسراع قليلاً واستهدف المشي السريع لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في الأسبوع. بهذه الطريقة، ستحرق المزيد من السعرات الحرارية دون إرهاق نفسك كثيرًا.

المشي على تضاريس مختلفة

المشي على أرض مستوية أمر رائع، ولكن إذا كنت ترغب في زيادة خسارة الوزن، فابحث عن بعض التلال أو السلالم. فالمشي على تلال مرتفعة يجبر عضلاتك على العمل بجهد أكبر، وخاصة عضلات الأرداف والساقين. وكلما زاد نشاط العضلات، كلما زاد حرق السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة منحدر إلى مشيك يضيف تحديًا إضافيًا، مما يجعله أكثر إثارة للاهتمام ومجزيًا!

عزز مشيتك بأوزان خفيفة

إن إضافة القليل من الوزن الإضافي يمكن أن يجعل المشي أكثر فعالية. لست بحاجة إلى "دمبلز" ثقيلة - فقط زوج من الأوزان الخفيفة لليد أو الكاحل يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية. ابدأ بأوزان صغيرة (حوالي 0.5-1.5 كجم)، وزدها تدريجيًا. ستشكرك عضلاتك لاحقًا!

حولها إلى حدث اجتماعي

في بعض الأحيان، تكون أفضل طريقة لتحفيز نفسك على المشي أكثر هي القيام بذلك مع الآخرين. سواء كان ذلك صديقًا أو أحد أفراد الأسرة، فإن المشي مع شخص ما يمكن أن يجعل الأمر يبدو أقل صعوبة وأكثر متعة. ومن المحتمل أن ينتهي بك الأمر بالمشي لفترة أطول وأسرع لأنك تستمتع بوقتك!

تتبع خطواتك وحدد الأهداف

إذا كنت تستمتع بالتحدي، فإن تتبع خطواتك يمكن أن يجعل المشي أكثر تحفيزًا. حدد هدفًا يوميًا، مثل 10000 خطوة، وشاهد نفسك تصل إليه! يمكن للعديد من تطبيقات اللياقة البدنية والساعات الذكية تتبع خطواتك والمسافة والسعرات الحرارية المحروقة.

وستشعر بإحساس حقيقي بالإنجاز عندما تحقق هدفك. لا تقلق إذا لم تتمكن من الوصول إلى 10000 خطوة على الفور - ابدأ بهدف أصغر، مثل 5000 خطوة، وزد من ذلك. الاتساق هو المفتاح، ورؤية تقدمك سيبقيك متحمسًا للاستمرار!