نظام غذائي نباتي مذهل يقلل حاجة مرضى السكري من النوع الأول إلى الأنسولين 28%

في اكتشاف طبي قد يغيّر أسلوب حياة ملايين المصابين بالسكري من النوع الأول، كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي نباتي منخفض الدهون يمكن أن يقلل الحاجة اليومية إلى الأنسولين بنسبة تصل إلى 28%، دون الحاجة إلى تقييد السعرات أو الكربوهيدرات.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة BMC Nutrition وأجرتها لجنة الأطباء للطب المسؤول، فإن هذا النظام الغذائي النباتي ساهم أيضاً في خفض التكاليف اليومية لاستخدام الأنسولين بنسبة 27%، ما يفتح الباب أمام أسلوب علاج أكثر استدامة وفعالية في مواجهة الارتفاع العالمي بأسعار الأنسولين.

الأنسولين هرمون ينقل الجلوكوز (السكر) من مجرى الدم إلى العضلات والكبد، حيث يُستخدم كمصدر للطاقة، ولأن مرضى السكري من النوع الأول لا ينتجون كمية كافية من الأنسولين، يجب عليهم تناوله بانتظام.

يحتاج بعض الأفراد إلى جرعة أكبر من الأنسولين إذا كانوا يعانون من مقاومة الأنسولين، وهي حالة تستجيب فيها خلايا الجسم للهرمون بشكل ضعيف، مما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم.

تُظهر الأبحاث أن الدهون الغذائية تلعب دوراً رئيسياً في مقاومة الأنسولين، إذ أن ارتفاع مستويات الدهون قد يُصعّب دخول الجلوكوز إلى الخلايا بفعالية.

تفاصيل الدراسة والنتائج الرئيسية

قارن البحث الجديد وهو تحليل ثانوي لدراسة أجرتها لجنة الأطباء عام2024، تأثير اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم مع نظام غذائي مُتحكم في الكميات على استخدام الأنسولين وتكاليفه لدى مرضى السكري من النوع الأول.

وخلص التحليل إلى انخفاض الجرعة الإجمالية للأنسولين بنسبة 28%، أو 1201وحدة، يومياً في المجموعة النباتية، مقارنةً بعدم حدوث أي تغيير يُذكر في المجموعة المُتحكم في الكميات.

من المرجح أن يعكس انخفاض استخدام الأنسولين في المجموعة النباتية تحسناً في حساسية الأنسولين، أو مدى استجابة الجسم له.

انخفضت تكلفة الأنسولين الإجمالية بنسبة 27%، أو 1.08 دولار أمريكي يومياً، في المجموعة النباتية، مقارنةً بعدم حدوث أي تغيير يُذكر في المجموعة التي خضعت للتحكم في الكميات.

فوائد صحية أوسع

وتوصلت دراسة أجريت عام 2024 إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي أدى إلى فقدان متوسط ​​​​الوزن بمقدار 11 رطلاً، وتحسين حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول ووظائف الكلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.

يأتي هذا البحث الجديد في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأنسولين عالمياً، فقد تضاعف الإنفاق على الأنسولين في الولايات المتحدة ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 22.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وذلك بفضل زيادة استخدام الأنسولين وارتفاع سعره، وفقاً للجمعية الأمريكية للسكري، كما ارتفعت تكلفة الأنسولين المعدلة حسب التضخم بنسبة 24% بين عامي 2017 و2022.