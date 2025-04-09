ميغان ماركل تكشف عن حالة صحية "مخيفة" أصابتها بعد الولادة

كشفت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري عن إصابتها بتسمم الحمل بعد ولادة أحد طفليها، وهي حالة طبية وصفتها بأنها نادرة ومخيفة.

وقالت دوقة ساسكس في أول حلقة من بودكاست جديد تقدمه باسم كونفشنز أوف إيه فيميل فاوندر "اعترافات مؤسسة" إن حالتها أثارت "مخاوف طبية كبيرة" كان عليها التعامل معها بدون أن يعرف العالم ما يحدث.

ووصفت الحالة قائلة "إنها نادرة جدا. ومخيفة جدا".

ولم تقل ما إذا كانت تعرضت لهذه المضاعفات بعد ولادة ابنها آرتشي (خمس سنوات) أو ابنتها ليليبت (ثلاث سنوات).

وأضافت "عملت على التوفيق بين كل هذه الأمور، والعالم لا يعلم ما يحدث... كنت أحاول التماسك، خاصة من أجل طفلي. لكن هذه الأمور تثير مخاوف طبية هائلة".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على موقعها الإلكتروني إن تسمم الحمل حالة تصيب بعض الحوامل، عادة خلال النصف الثاني من فترة الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة. وتشمل العلامات المبكرة لتسمم الحمل وفقا للهيئة ارتفاع ضغط الدم وفي بعض الحالات، قد تشتمل الأعراض على صداع شديد ومشاكل في الرؤية وألم أسفل الضلوع وقيء.