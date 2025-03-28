كيف تكشف الشخص النرجسي في ثوانٍ؟.. لا أحد ينجو من هذا الاختبار

كشف شخص تم تشخيصه باضطراب الشخصية النرجسية (NPD) عن دليل واضح يشير إلى كيفية معرفة إصابة أي شخص آخر بنفس الحالة، وذلك من خلال سلوكيات محددة يمكن ملاحظتها في التفاعلات اليومية.

معظمنا يعرف شخصًا يبالغ في تقدير ذاته أو يتمتع بما يُطلق عليه اليوم "طاقة الشخصية المسيطرة"، ورغم أن النرجسية قد تبدو مفهومًا حديثًا، إلا أن النرجسية (Narcissism) مشتقة من الأسطورة الإغريقية القديمة عن نرجس (Narcissus)، وهو شاب شديد الجمال رأى انعكاس صورته في الماء وأُغرم بها لدرجة أنه ظل ينظر إليها حتى مات.

هذه القصة أصبحت رمزًا للحب المفرط للذات، ما أدى إلى استخدام مصطلح "النرجسية" لوصف الأشخاص الذين لديهم شعور مبالغ فيه بأهميتهم الذاتية.

كمفهوم نفسي، تمت دراسة النرجسية لأول مرة من قبل سيغموند فرويد، ثم تطورت النظريات حولها في علم النفس الحديث، حيث يتم تصنيفها كاضطراب في الشخصية (اضطراب الشخصية النرجسية) عندما تصبح صفاتها مفرطة وتؤثر على العلاقات والسلوك الاجتماعي.

حدد الخبراء سابقًا مجموعة من السمات المميزة للنرجسية، والتي قد تكون مفيدة في التعرف على المصابين بهذا الاضطراب. لكن المشكلة أن الشخص النرجسي غالبًا ما يعتقد أنه أعلم من الأطباء، وقد يرفض الاعتراف بحالته، وفقا لموقع ladbible.

على منصة "تيك توك"، شارك رجل أصيب بهذا المرض ويُعرف باسم "النرجسي المجهول" إحدى العلامات التي يراها دليلاً قاطعًا على إصابة شخص آخر بالنرجسية، وهي سلوك شائع لدى الكثيرين.

قال في مقطع فيديو: "كمصاب باضطراب النرجسية، نادرًا ما أحاول تشخيص الآخرين، لكن هناك أمرًا واحدًا لا يمكنني تجاهله بمجرد ملاحظته".

وأضاف: "لم أدرك مدى شذوذ تصرفاتي إلا بعد تشخيصي".

وتابع موضحًا: "كثير من المصابين باضطراب الشخصية النرجسية يميلون إلى تقييم كل شيء من خلال المقارنة. ننظر إلى العالم بتسلسل هرمي: من الأفضل؟ ومن الأدنى؟ بمجرد دخولي إلى غرفة، أبدأ في تصنيف من حولي بناءً على جاذبيتهم أو كاريزمتهم".

لذا، إذا كان صديقك دائمًا يناقش من هو الأفضل، سواء في كرة القدم أو أي مجال آخر، فقد تكون هذه إحدى العلامات، وبشكل جاد، إذا كنت تميل إلى تقييم الناس وتصنيفهم باستمرار، فربما حان الوقت لإعادة النظر في هذا السلوك.

السؤال الذي يكشف النرجسية

في سياق متصل، كشف جاكوب سكيدمور، الذي أصيب كذلك بهذه الحالة، عن سؤال واحد يمكنه الكشف عما إذا كان شخص ما مصابًا باضطراب الشخصية النرجسية.

اضطراب الشخصية النرجسية يتميز بالشعور المفرط بالأهمية، والحاجة الدائمة للإعجاب، وضعف التعاطف مع الآخرين. غالبًا ما يعاني المصابون به من تدني احترام الذات وصعوبات في العلاقات بسبب تركيزهم المفرط على أنفسهم.

جاكوب، الذي يشارك تجربته مع النرجسية مع متابعيه البالغ عددهم أكثر من 200 ألف، قال في مقابلة سابقة: "كنت خائفًا من الكشف عن تشخيصي بسبب وصمة العار الاجتماعية. بعض المصابين يخفون حالتهم لعقود خوفًا من الحكم عليهم".

وفي مقطع فيديو أوضح السؤال الذي يعتبره مفتاحًا للكشف عن النرجسية: "ألا تعتقد أن هناك أناسًا أفضل وأسوأ بشكل موضوعي في هذا العالم، وأن البعض يتفوق على الآخرين، لكن معظم الناس يتجاهلون هذه الحقيقة؟"

وأضاف: "المصابون بالنرجسية ينظرون إلى العالم من خلال هذه العدسة، فهم يؤمنون بأن هناك درجات متفاوتة من القيمة بين البشر. هذا الاعتقاد يدفعهم دائمًا إلى محاولة إثبات أنهم من الأفضل، لأنهم في العمق يخشون أن يكونوا من الأسوأ".

هذه الرؤية تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تفكير النرجسيين، وتساعد في فهم السلوكيات التي قد تبدو غريبة أو متعجرفة للآخرين.