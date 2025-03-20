تغيير جذري في علاج السرطان.. الأجسام المضادة بديلاً عن الجراحات التوغلية

أعلنت شركة أكسفورد بيوثيرابيوتكس، وهي شركة متخصصة في علاج الأورام في المرحلة السريرية، عن شراكة طويلة الأمد مع شركة روش لتطوير علاجات جديدة للسرطان تعتمد على الأجسام المضادة.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في جهود الشركتين لتلبية الاحتياجات الملحة في علاج السرطان من خلال حلول مبتكرة وفق موقع "انترستنج انجنيرينج".

منصة

وقامت شركة "أو بي تي" بتطوير منصة اكتشاف خاصة بها، OGAP-Verify، والتي تتمتع بحساسية وخصوصية معززة لتحديد أهداف الأدوية الواعدة.

وتعتبر هذه المنصة أساسية للتعاون، حيث أنها تسمح باختيار الأهداف ذات السمات المحسنة التي تعد ضرورية لتطوير الأدوية الفعالة.

وبعد تحديد الهدف من خلال OGAP-Verify، ستقود شركة روش جهود التحقق والبحث والتطوير الإضافية، لضمان إمكانية تحول الاكتشافات الواعدة إلى علاجات قابلة للتطبيق.

تغيير جذري في علاج السرطان

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تتلقى شركة "أو بي تي" ما يصل إلى 36 مليون دولار أميركي في دفعات مقدمة من شركة روش.

وقد تؤدي الصفقة إلى دفعات تتجاوز مليار دولار أميركي وعوائد على مبيعات المنتجات، وذلك اعتمادًا على نجاح النتائج التي يتم تطويرها من خلال التعاون.

وأعرب كريستيان رولف، الرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد بيوثيرابيوتكس، عن حماسه للشراكة، مسلطًا الضوء على مكانة روش كشركة رائدة في مجال علم الأورام. وأشار رولف إلى أن هذا التعاون يرتكز على التزام أكسفورد بيوثيرابيوتكس بتعزيز اكتشاف أهداف السرطان والتحقق من صحتها.

وأكد على أهمية الأبحاث التي تركز على المريض، مشيرا إلى قدرة روش الفريدة على مزج الأدوية مع القدرات التشخيصية، مما قد يؤدي إلى أساليب مبتكرة في علاج السرطان.

وعلق بوريس إل. زايترا، رئيس تطوير الأعمال المؤسسية في شركة روش، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، مؤكداً أن هدف روش هو الجمع بين خبرتها في تطوير العلاجات الرائدة مع نهج OBT المبتكر لاكتشاف الأهداف، على أمل فتح آفاق جديدة في علاج السرطان.

تسريع التطوير

وأكد بوريس التزام روش بتسريع تطوير العلاجات التحويلية المحتملة للمرضى الذين يواجهون تشخيصات صعبة.

وتأسست شركة أكسفورد بيوثيرابيوتكس بهدف اكتشاف وتطوير علاجات تعتمد على الأجسام المضادة هي الأولى من نوعها، وهي تعمل على تلبية احتياجات المرضى غير الملباة في مجال علم الأورام.

وتتخصص الشركة في ابتكار علاجات متقدمة، بما في ذلك الأجسام المضادة ثنائية التخصص ومقترنات الأدوية المضادة (ADCs)، وتهدف تقنية OBT إلى تحديد وإثبات أهداف ADC الواعدة لتسهيل تطوير علاجات آمنة وفعالة.

لاستبدال العمليات الجراحية التوغلية

تعمل منصة OGAP-Verify على تعزيز قدرة شركات الأدوية الحيوية بشكل كبير على اختيار الأهداف البشرية المدعومة بأدلة علمية قوية.

ثلاث برامج

وقد مهد تركيز OBT على هذه التكنولوجيا الطريق بالفعل لثلاثة برامج سريرية قيد التنفيذ حاليًا في الولايات المتحدة وأوروبا.

توفر عملية اكتشاف علم الأورام المناعي للشركة رؤى حول التفاعلات بين الخلايا السرطانية والخلايا المناعية، مما يؤدي إلى تحديد العديد من المرشحين الجدد للأجسام المضادة أحادية النسيلة وثنائية التخصص والتي تهدف إلى علاج أنواع مختلفة من السرطان.

وبدأت "أو بي تي"، توسيع نطاق التجربة السريرية في الولايات المتحدة عام 2021، مستهدفة مرضى مصابين بأورام صلبة متقدمة أو مقاومة للعلاج، مثل سرطان المعدة والمثانة والمبيض والرئة.

تشير الأبحاث إلى أن تسلل الخلايا المثبطة للمناعة إلى الأورام يرتبط بنتائج سيئة للمرضى، مما يسلط الضوء على أهمية معالجة هذه العملية في تطوير علاج السرطان.