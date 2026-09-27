خبراء ألمان يحذرون من مخاطر المكملات الغذائية

حذرت مجموعة من العلماء والأطباء والمدافعين عن حقوق المستهلكين في ألمانيا من مشكلات كبيرة تتعلق بجودة وسلامة المكملات الغذائية، التي تحتوي على ما يسمى بالمكونات النباتية.

وفي رسالة إلى وزارتي الزراعة والتغذية والاقتصاد الألمانيتين طالب الخبراء بإنهاء الوضع غير المنظم للمكونات المستخلصة من النباتات أو الطحالب أو الفطريات أو الأشنات، بما يضمن حماية المستهلكين.

وكتب أصحاب الرسالة: «إن هناك حاجة ملحة إلى التحرك»، محذرين من أن صحة المستهلكين معرضة للخطر.

وقبل طرح المنتجات في السوق يتعين على الشركات المصنعة فقط تسجيل منتجاتها في سجل لدى المكتب الاتحادي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية، إلا أنه لا توجد إجراءات لفحصها من جانب السلطات، بحسب انتقادات المجموعة، التي أشارت إلى المخاطر السمية.

وتختلف الإجراءات في سويسرا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا، حيث توجد متطلبات أكثر صرامة بكثير لتوثيق هذا النوع من المكملات الغذائية.

وطالب الخبراء بإلزام الشركات المصنعة وشركات التوزيع بتقديم معلومات صحيحة وواضحة منذ مرحلة تسجيل المنتجات، كما دعوا إلى إجراء فحوص مستمرة للمواد الخام والمنتجات النهائية باستخدام أساليب تحليل معترف بها، وطالبوا أيضاً بإخضاع الادعاءات الصحية المضللة لفحص أكثر دقة.

ومن بين الموقعين على الرسالة أندرياس هنسل، رئيس الجمعية الألمانية للعلاج بالنباتات، ومدير معهد علم الأحياء الصيدلاني والكيمياء النباتية في جامعة مونستر.