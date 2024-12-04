شما المزروعي: افتتاح وحدة تدخل مبكر جديدة في أم القيوين في 2025

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، أن الوزارة تعمل ضمن خططها الاستراتيجية لعام 2025 وضمن مشروعها التحويلي للتدخل المبكر على افتتاح وحدة تدخل مبكر جديدة في إمارة أم القوين، بهدف الكشف المبكر على الأطفال ذوي التوحد وتأمين الخدمات المبتكرة وتأمين التوجيه اللازم والبرامج التدريبية لذويهم وأسرهم لضمان تطورهم وتنمية قدراتهم واندماجهم في المجتمع.

وأفادت في رد كتابي على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، بأن الوزارة بذلت، جهودا للكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقة والتأخر النمائي بمن فيهم ذوي الإعاقة والتأخر النمائي، بمن فيهم ذوي التوحد في السنوات الأولى من العمر وذلك من خلال برنامج الإمارات للتدخل المبكر والمنتشر وحداته في مختلف امارات الدولة.

وأضافت: استجابة للحاجة إلى تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي التوحد في الإمارات الشمالية، فقد انشات الوزارة في عام 2015 مركز أم القيوين للتوحد والذي يقدم خدماته حالياً 114 طفل وأسرهم في إمارة أم القيوين وعجمان والشارقة، بالإضافة إلى أقسام التوحد المنطوية تحت مراكز أصحاب الهمم، المنتشرة في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة ودبي الفجيرة والتي تقدم خدماتها المتكاملة لـ 684 طفل مشخص بالتوحد و173 طفل أعمالهم دون سن السادسة.

ونوهت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع إلى أن الوزارة تعمل على إعداد المسوحات النمائية للأطفال المسجلين بصفة مستمرة، بهدف الكشف المبكر إلى جانب التقييم الشامل والتدخل المبكر لحالات التأخر النمائي والاعاقات والمعرضين لخطر الاعاقة

كما عملت الوزارة على تقديم الدعم والتوجيه لأسر الأطفال، وبلغ عدد المستفيدين حتى نهاية شهر أكتوبر 2024، 150 طفال بمشاركة ذويهم وأسرهم.

ولفت إلى أن برنامج الإمارات للتدخل المبكر، تمكن من اكتشاف حالات مبكرة وتحويلها إلى مراكز ووحدات التدخل المبكرة المنشرة في دبي وعجمان وراس الخيمة والفجيرة بهدف الوقاية من تطور التحديات النمائية