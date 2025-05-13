تدفّق المغامرين على «إيفرست» قبل زيادة رسوم تسلّقه

تستعد نيبال لعدد مرتفع على نحو استثنائي من المغامرين على جبل إيفرست في الربيع الحالي، قبل زيادة الرسوم بواقع الثلث لتصل إلى 15 ألف دولار.

وأعلن مسؤولون أن عدد التصاريح التي صدرت لتسلّق أعلى جبل في العالم أعلى بالفعل منه في 2024، قبل ذروة الطلب المعتادة في أوائل مايو الجاري.

وأظهرت الأرقام من إدارة السياحة من وزارة السياحة والثقافة والطيران المدني أنه في أواخر أبريل كان قد صدر 427 تصريحاً لمقدمي الطلبات من 52 دولة، مقابل 421 تصريحاً العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليلادهر أواستهي في كاتماندو، «هذه ليست الأرقام النهائية، حيث إن المتسلقين ما زالوا يتوافدون ويقدمون على تصاريح».

وقال مينجما شيربا من شركة السياحة الخاصة سيفن ساميت تريكز إن الزيادة الحالية ليست بسبب جداول الأفراد فحسب، ولكن الزيادة المرتقبة في رسوم التصاريح تلعب دوراً أيضاً، وبعض عملائه ما زالوا ينتظرون الموافقة على طلباتهم.

ويبلغ ارتفاع جبل إيفرست 8849 متراً وتعتزم الحكومة النيبالية زيادة رسوم تصاريح التسلق بشكل كبير للمتسلقين الأجانب من 1 سبتمبر.

وسوف ترتفع الرسوم الرسمية البالغة 11 ألف دولار حالياً مقابل عملية الصعود عبر ما يطلق عليه الطريق الجنوبي خلال الموسم الرئيسي إلى 15 ألف دولار.

وسوف تستلزم مسودة قانون، قيد الدراسة حالياً في البرلمان النيبالي، من المتسلقين إثباتاً أنهم تسلقوا سابقاً جبلاً يبلغ ارتفاعه 7 آلاف متر قبل الحصول على تصريح لتسلق إيفرست.

افتتاح موسم تسلق جبل إيفرست في النيبال