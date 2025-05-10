افتتاح موسم تسلق جبل إيفرست في النيبال

تسلّق ثمانية نيباليين الجمعة جبل إيفرست التي تُعَدُّ قمته الأعلى في العالم، مفتتحين بذلك الموسم الذي يخوض فيه المئات من مختلف أنحاء العالم هذا التحدي.

ويتولى فريق من إحدى شركات تنظيم رحلات تسلق القمة الواقعة في سلسلة جبال هيمالايا افتتاح الموسم كل سنة، ويجهزون المسارات بالحبال والمعدات.

وقال قائد الفريق بيمبا شيربا من شركة "كاي 8 إكسبيديشن" لوكالة فرانس برس "المسار بات مفتوحاً. وصل الفريق إلى القمة هذا المساء".

ومنحت النيبال 456 تصريح تسلق للموسم الربيعي الراهن الممتد من أبريل إلى يونيو.

وقال المتسلق بورنيما شريستا لوكالة فرانس برس من معسكر قاعدة إيفرست "تلقينا الخبر بحماسة كبيرة".

وأضاف أن "الطريق فُتِحَت قبل الموعد المقرر بقليل، ونأمل في أن يتيح لنا ذلك تنظيم جدول (المحاولات) بشكل أفضل والحدّ قليلا من الازدحام".

ويرافق معظم المتسلقين الذين يسعون إلى تسلق جبل إيفرست مرشدون نيباليون، مما يرفع إلى نحو 900 عدد المتسلقين الذين تعج بهم في أسابيع قليلة الطريق الرئيسية إلى قمته.

ومن بين هؤلاء النيبالي كامي ريتا شيربا الذي يطمح هذا الموسم إلى بلوغ القمة للمرة الحادية والثلاثين.

ونجح أكثر من 800 متسلق في تحقيق الهدف في العام المنصرم، من بينهم 74 من جانب التيبت، وهو عدد متزايد أثار انتقادات بسبب الاكتظاظ.