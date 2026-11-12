حمى أدوية التنحيف.. هل تدفع الإنسولين إلى الهامش؟

بينما يتسابق الملايين للحصول على حقن تساعدهم على خسارة الوزن، يعيش مرضى السكري في مناطق أخرى من العالم واقعاً مختلفاً تماماً.

بالنسبة إليهم، المسألة لا تتعلق بخسارة بضعة كيلوغرامات أو تجربة أحدث دواء في السوق. أحياناً، التحدي هو العثور على جرعة الإنسولين التي يحتاجونها للاستمرار في حياتهم بصورة طبيعية.

هذه المفارقة أصبحت أكثر وضوحاً مع الصعود الهائل لأدوية «جي إل بي-1»، مثل «أوزمبيك» و«مونجارو» و«ويغوفي»، التي صنعت واحداً من أسرع الأسواق نمواً في صناعة الدواء، ودفعت الشركات إلى استثمار المزيد في تطوير علاجات جديدة للسمنة والسكري من النوع الثاني.

وسط هذه الطفرة، أطلقت مؤسسة إتاحة الأدوية تحذيراً مختلفاً: التركيز المتزايد على السوق المربحة لأدوية إنقاص الوزن قد يترك علاجات أساسية مثل الإنسولين أمام اهتمام أقل، في وقت لا يزال الوصول إليها مشكلة حقيقية في كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

589 مليون مريض

يعيش نحو 589 مليون بالغ مع مرض السكري حول العالم، ويقيم 81% منهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

في هذه الأسواق، قد يكون الوصول إلى العلاج أكثر صعوبة بسبب الأسعار والإمدادات وضعف الأنظمة الصحية.

مرّ أكثر من قرن على اكتشاف الإنسولين، ومع ذلك لا يزال الدواء بعيداً عن متناول كثيرين.

وفي الوقت نفسه، تتوسع صناعة متطورة للغاية حول أدوية حديثة تستطيع تنظيم مستويات السكر وتقليل الشهية والمساعدة على فقدان الوزن.

المشكلة ليست في نجاح هذه الأدوية، فقد أحدثت بالفعل تحولاً كبيراً في علاج السمنة والسكري من النوع الثاني.

لكن هل سيعيد ترتيب أولويات شركات الدواء بطريقة تترك بعض الاحتياجات القديمة خلفها عقب هذا النجاح؟

ثلاث شركات تملك أكثر من 90%

تسيطر «نوفو نورديسك» و«إيلي ليلي» و«سانوفي» مجتمعة على أكثر من 90% من سوق الإنسولين العالمية، وهذا التركيز يجعل أي تغيير كبير في إنتاج إحدى الشركات أو محافظها الدوائية قضية تتجاوز حساباتها التجارية الخاصة.

وحذر جاي آير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إتاحة الأدوية، من أن خروج أي شركة من الشركات الثلاث من سوق الإنسولين سيكون «كارثياً» للإمدادات، خصوصاً بالنسبة إلى مرضى النوع الأول ومن يعتمدون على الإنسولين من مرضى النوع الثاني.

ولا يقول التقرير إن واحدة من هذه الشركات تستعد بالضرورة لمغادرة السوق.

فالتحذير يتعلق بالاتجاه الذي بدأت تظهر بعض علاماته، إذ تعمل بعض الشركات على تقليص محافظها من منتجات الإنسولين القديمة، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي بدأت التخلص التدريجي من بعض المنتجات والأشكال القديمة.

وحتى أدوية التنحيف لا تصل إلى الجميع

المفارقة أن المرضى في الدول الأقل دخلاً لا يستفيدون بالضرورة من طفرة «جي إل بي-1» نفسها.

فرغم انتشار هذه الأدوية الواسع في الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، تشير مؤسسة إتاحة الأدوية إلى أنها لا تزال محدودة الوصول في كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

ومن بين 19 مشروعاً دوائياً في مراحل متقدمة من التطوير في مجال السكري، لدى 10 مشروعات فقط خطط تتعلق بإتاحة الدواء، سبع من هذه الخطط تركز أساساً على تسجيل المنتجات، بينما يتضمن مشروعان فقط تدابير للتسعير العادل.

ومع ذلك، هناك تقدم على مستوى أوسع، فقد أصبحت خطط إتاحة العلاجات تغطي 69% من المنتجات التي وصلت إلى المراحل المتقدمة من التطوير لدى الشركات التي يتابعها المؤشر، وهي نسبة تزيد على ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في 2018.

وبعد أكثر من 100 عام على اكتشاف الإنسولين، وصل الطب إلى جيل من الأدوية يستطيع التأثير في الشهية والوزن والسكر، وأشعل سباقاً عالمياً لتطوير الحقنة والحبة التالية.

في الجانب الآخر من العالم، هناك مريض لا ينتظر الجيل التالي من أدوية التنحيف، ولا يعنيه السباق التجاري حولها، فما يحتاجه موجود منذ قرن تقريباً.