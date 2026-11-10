قاعدة الطبق .. مفتاح النظام الغذائي الصحي

أكدت مؤسسة "المعرفة الصحية" إن تناول طعام متوازن لا يتطلب تخطيط كل وجبة وفق قواعد معقدة؛ حيث تعد قاعدة "الطبق" بمثابة مفتاح النظام الغذائي الصحي.

وأوضحت المؤسسة أن نصف الطبق تقريبا ينبغي أن يتكون من الخضروات والفواكه، بينما ينبغي أن يتكون حوالي ثلثه من البطاطس أو منتجات الحبوب. أما المساحة المتبقية فيتم تخصيصها للأسماك أو اللحوم أو البيض أو البدائل النباتية.

ويعد هذا النموذج بمثابة قاعدة عامة استرشادية؛ حيث يمكن استخدامه لتعديل الأطباق المعتادة والمألوفة؛ فعلى سبيل المثال عند تحضير حساء العدس يمكن أن تشكل الخضروات والبقوليات المكون الأساسي، بينما تُضاف النقانق كمكون ثانوي وبكمية أقل.

وبالنسبة للأرز أو الخبز أو المعكرونة، فإنه يُفضل اختيار أصناف الحبوب الكاملة.

وأشارت المؤسسة إلى أن اعتماد قاعدة "الطبق" يعد أمرا جيدا، لكن التغذية الصحية تعتمد في جوهرها على الخيارات الغذائية المتخذة على مدار عدة أيام.

خطة أسبوعية

ولضمان نظام غذائي صحي ومتوازن، توصي مؤسسة "المعرفة الصحية" باتباع خطة أسبوعية تتضمن ما يلي:

- يجب أن تكون القاعدة الأساسية هي تناول خمس حصص من الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى حفنة من المكسرات يوميا.

- ينبغي أيضا إدراج البقوليات في النظام الغذائي مرة واحدة على الأقل أسبوعيا.

- يجب أن تتضمن الوجبات اليومية الحبوب (ويُفضل أن تكون من الحبوب الكاملة) والبطاطس.

- ينبغي تناول اللحوم بكمية لا تتجاوز 300 جرام أسبوعيا.

- يُنصح بتناول حصة إلى حصتين من الحليب أو الزبادي أو الجبن يوميا، مع تناول بيضة واحدة أسبوعيا، إلى جانب تناول الأسماك بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع.

- بالنسبة للدهون والزيوت، فإنه تكفي ملعقة أو ملعقتان كبيرتان يوميا، ومن الأفضل استخدام دهون وزيوت صحية مثل زيت الزيتون والسمن الطبيعي.

- من الأمور المهمة لنظام غذائي صحي أيضا تفضيل الأطعمة الطازجة على المنتجات الجاهزة، مع الإقلال من الحلويات والأطعمة المالحة والمقلية.

تناول الطعام ببطء

ومن جانبها، أوصت الجمعية الألمانية للتغذية بتناول الطعام ببطء ووعي؛ حيث يساعد ذلك على الشعور بالشبع.

ومن الضروري أيضا شرب كمية كافية من السوائل، بمعدل لا يقل عن 5ر1 لتر يوميا، سواء كانت ماءً أو شاي أعشاب وفواكه غير مُحلّى.